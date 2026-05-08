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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Actionreiche Rettungsmissionen und "Die nackte Kanone"-Triple

München (ots)

Freitag, 8. Mai 2026: "Hunter Killer" (20:15 Uhr)

Samstag, 9. Mai 2026: "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr)

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights bieten ein Wochenende voller Action - sowohl dramatisch als auch humorvoll. Der Freitagabend verspricht waghalsige Rettungsaktionen. Den Anfang macht der Action-Thriller "Hunter Killer" (20:15 Uhr), gefolgt von dem letzten Teil der Klassiker-Reihe "Rambo - Last Blood" (22:35). Samstag bleibt es ikonisch mit der Ausstrahlung aller drei Teile von "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr).

Freitag, 8. Mai 2026

Action-Thriller mit Starbesetzung: In "Hunter Killer" (20:15 Uhr) wird Captain Joe Glass zu einem in Not geratenen amerikanischen U-Boot auf dem Arktischen Ozean geschickt. Während der Mission stößt er auf geheime Vorhaben: Ein russischer General plant einen Putsch mit globalem Ausmaß. Gemeinsam mit einer Elite-Einheit der Navy SEALs versucht Glass zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht. Die Hauptrollen übernehmen Gerard Butler ("London Has Fallen"), Gary Oldman ("Die dunkelste Stunde") sowie Schauspieler und Rapper Common (Oscar-Auszeichnung für den Song "Glory" mit John Legend).

Action-Klassiker mit Sylvester Stallone: Im Anschluss geht es mit "Rambo - Last Blood" (22:35 Uhr)nervenaufreibend weiter. Der Teil zeigt das große Finale der fünfteiligen Action-Reihe, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt. Als die Enkelin von John Rambos Haushälterin verschleppt wird, beginnt für ihn ein Rettungsabenteuer in Mexiko. Jenseits der amerikanischen Grenzen zieht er als Ein-Mann-Armee ein letztes Mal in den Kampf und trifft dabei auf eines der mächtigsten Drogenkartelle.

Spannungsgeladener Action-Krimi: Mit "21 Bridges" (00:20 Uhr) wird der adrenalingeladene Freitagabend ganz nach dem Motto "Einsätze ohne Rückkehr" abgerundet. Der in Ungnade gefallene Detective Andre Davis soll als Wiedergutmachung zwei Polizistenmörder in Manhattan aufspüren. Doch die Suche nach den Tätern bringt verschwörerische Wahrheiten ans Licht und lässt die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem verschwimmen.

Samstag, 9. Mai 2026

Kult-Trilogie mit Gags und Action: Der Samstagabend steht im Zeichen von purem Humor und lädt mit der Ausstrahlung aller Teile von "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr) zu einem nostalgischen Film-Marathon ein. Lieutenant Frank Debrin (Leslie Nielsen) nimmt die Ermittlungen gegen den Industriellen Vincent Ludwig auf, der einen Anschlag auf die britische Königin Elizabeth II. plant. Allerdings stellt er sich dabei so ungeschickt an, dass er die größere Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein scheint. In "Die nackte Kanone 2 ½" (21:55 Uhr) geht es mit einem neuen Fall komödiantisch weiter: Mitglieder der Stromindustrie wurden entführt und durch Doppelgänger ersetzt. Die zweite Fortsetzung "Die nackte Kanone 33 1/3" (23:35 Uhr) zeigt den schusseligen Cop in einem gediegeneren Leben. Zusammen mit seiner großen Liebe Jane genießt er die unbeschwerte Zeit als Hausmann - bis ihn seine ehemaligen Kollegen um Hilfe bitten. Ein Abend mit einem Feuerwerk an Gags, Persiflagen und Slapstick, der kein Ziel verfehlt.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 8. Mai 2026, und Samstag, 9. Mai, bei RTLZWEI.

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