PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von RTLZWEI mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

RTLZWEI

Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Actionreiche Rettungsmissionen und "Die nackte Kanone"-Triple

München (ots)

  • Freitag, 8. Mai 2026: "Hunter Killer" (20:15 Uhr)
  • Samstag, 9. Mai 2026: "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr)

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights bieten ein Wochenende voller Action - sowohl dramatisch als auch humorvoll. Der Freitagabend verspricht waghalsige Rettungsaktionen. Den Anfang macht der Action-Thriller "Hunter Killer" (20:15 Uhr), gefolgt von dem letzten Teil der Klassiker-Reihe "Rambo - Last Blood" (22:35). Samstag bleibt es ikonisch mit der Ausstrahlung aller drei Teile von "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr).

Freitag, 8. Mai 2026

Action-Thriller mit Starbesetzung: In "Hunter Killer" (20:15 Uhr) wird Captain Joe Glass zu einem in Not geratenen amerikanischen U-Boot auf dem Arktischen Ozean geschickt. Während der Mission stößt er auf geheime Vorhaben: Ein russischer General plant einen Putsch mit globalem Ausmaß. Gemeinsam mit einer Elite-Einheit der Navy SEALs versucht Glass zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht. Die Hauptrollen übernehmen Gerard Butler ("London Has Fallen"), Gary Oldman ("Die dunkelste Stunde") sowie Schauspieler und Rapper Common (Oscar-Auszeichnung für den Song "Glory" mit John Legend).

Action-Klassiker mit Sylvester Stallone: Im Anschluss geht es mit "Rambo - Last Blood" (22:35 Uhr)nervenaufreibend weiter. Der Teil zeigt das große Finale der fünfteiligen Action-Reihe, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt. Als die Enkelin von John Rambos Haushälterin verschleppt wird, beginnt für ihn ein Rettungsabenteuer in Mexiko. Jenseits der amerikanischen Grenzen zieht er als Ein-Mann-Armee ein letztes Mal in den Kampf und trifft dabei auf eines der mächtigsten Drogenkartelle.

Spannungsgeladener Action-Krimi: Mit "21 Bridges" (00:20 Uhr) wird der adrenalingeladene Freitagabend ganz nach dem Motto "Einsätze ohne Rückkehr" abgerundet. Der in Ungnade gefallene Detective Andre Davis soll als Wiedergutmachung zwei Polizistenmörder in Manhattan aufspüren. Doch die Suche nach den Tätern bringt verschwörerische Wahrheiten ans Licht und lässt die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem verschwimmen.

Samstag, 9. Mai 2026

Kult-Trilogie mit Gags und Action: Der Samstagabend steht im Zeichen von purem Humor und lädt mit der Ausstrahlung aller Teile von "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr) zu einem nostalgischen Film-Marathon ein. Lieutenant Frank Debrin (Leslie Nielsen) nimmt die Ermittlungen gegen den Industriellen Vincent Ludwig auf, der einen Anschlag auf die britische Königin Elizabeth II. plant. Allerdings stellt er sich dabei so ungeschickt an, dass er die größere Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein scheint. In "Die nackte Kanone 2 ½" (21:55 Uhr) geht es mit einem neuen Fall komödiantisch weiter: Mitglieder der Stromindustrie wurden entführt und durch Doppelgänger ersetzt. Die zweite Fortsetzung "Die nackte Kanone 33 1/3" (23:35 Uhr) zeigt den schusseligen Cop in einem gediegeneren Leben. Zusammen mit seiner großen Liebe Jane genießt er die unbeschwerte Zeit als Hausmann - bis ihn seine ehemaligen Kollegen um Hilfe bitten. Ein Abend mit einem Feuerwerk an Gags, Persiflagen und Slapstick, der kein Ziel verfehlt.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 8. Mai 2026, und Samstag, 9. Mai, bei RTLZWEI.

Weitere Informationen und Bildmateril gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen

Pressekontakt:

RTLZWEI
Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von RTLZWEI mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: RTLZWEI
Weitere Storys: RTLZWEI
Alle Storys Alle
  • 08.05.2026 – 09:00

    "Kampf der RealityAllstars": Rivalitäten und ein unmoralisches Angebot

    München (ots) - - Rivalen werden zu Couples: In der Sala wird es hitziger denn je - Ein unmoralisches Angebot bringt verborgene Wahrheiten ans Licht - "Kampf der RealityAllstars" am 10. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ Der Druck in der paradiesischen Sala steigt: Die Aufteilung in Teams durch die Neuankömmlinge Emmy und Cosimo sorgt für ordentlich ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 09:00

    Neue Folge "Mensch Retter": Herausfordernde Notfälle und Einsätze unter Zeitdruck

    München (ots) - - Ausnahmezustände bei der Feuerwehr München - Fataler E-Scooter-Unfall in Frankfurt - "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 7. Mai 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ Die Feuerwehr München rückt zu herausfordernden Notrufen aus: Zwei Personen sind in einer Hebebühne eingeklemmt, in einer brennenden Wohnung wird eine ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:00

    "Kampf der RealityAllstars": Geschlechterkampf in der Sala

    München (ots) - - Feminismus-Debatte in der Sala: Georgina und Elena geraten beim Thema Gleichberechtigung aneinander - Cosimo Citiolo und Emmy Russ sorgen für frischen Wind - "Kampf der RealityAllstars" am 6. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ Nach einer nervenaufreibenden Rauswahl kochen in der Sala die Emotionen hoch: Kader geht mit den Männern hart ins Gericht, Georgina fordert mehr Respekt und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren