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Neue Folge "Mensch Retter": Massenanfall im Schockraum und ein gefährlicher Brand

München (ots)

  • In Koblenz müssen Opfer eines schweren Verkehrsunfalls behandelt werden
  • Vom Brand bis hin zum Schlaganfall: Bei der Feuerwehr Berlin zählt jede Minute
  • "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 16. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

In Koblenz kommt es zu mehreren Notfällen gleichzeitig: Ein Verkehrsunfall hat mehrere Verletzte gefordert und ein bewusstloser Patient kann nicht identifiziert werden. Auch in Berlin reiht sich ein Einsatz an den anderen: Timo Kuschel ist sowohl als Sanitäter als auch als Brandbekämpfer gefragt. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 16. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz geht es Schlag auf Schlag: Dr. Harald Bergmann hat im Schockraum alle Hände voll zu tun, denn ein Notfall jagt den nächsten. Bei einem heftigen Verkehrsunfall ist ein Wagen mehrere Meter eines Abhangs hinuntergestürzt - unter den Insassen befindet sich neben Verletzten auch ein schwerverletzter Patient. Gleichzeitig stellt ein zusätzlicher Fall den Leiter der Notaufnahme vor ein Rätsel: Ein Patient wurde bewusstlos auf einem Feld gefunden, sein Name ist unbekannt. Der Inhalt des zugehörigen Rucksacks lässt jedoch Böses erahnen: Der Betroffene hat mehrere Flaschen Spirituosen und einen Strick mit sich getragen.

In Berlin-Charlottenburg wird die Feuerwehr alarmiert: Rettungsassistent Timo Kuschel ist sowohl als Brandbekämpfer als auch als Sanitäter im Einsatz. Der erste Notruf wird von einem Mann mit Panikattacken getätigt - er ist in einem Fahrstuhl eingeschlossen. Außerdem rücken die Einsatzkräfte zu einem gefährlichen Brand aus: In einem Hinterhof ist ein Feuer entstanden - nun droht das angrenzende Wohnhaus ebenfalls in Flammen aufzugehen. Dann kommt es zu einem weiteren Fall, bei dem keine Zeit verloren werden darf: Eine Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall muss schnellstmöglich in die nächste Klinik gebracht werden.

Rettungssanitäter Chris Grüne ist in Frankfurt am Main im Dienst: Nach einem Auffahrunfall klagt der Fahrer des Wagens über Schmerzen im Nackenbereich - es besteht der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung. Auch ein epileptischer Anfall fordert den Einsatz des Notfallsanitäters: Der Patient verspürt eine Aura - ein Hinweis darauf, dass ein Krampfanfall folgen könnte. Zudem geht ein Hilferuf ein, der die Sanitäter zu einem älteren Herrn führt. Während eines Telefonats mit der Schwester war er plötzlich nicht mehr erreichbar. Schaffen Chris Grüne und Kollegin Kasia Datta es, rechtzeitig einzutreffen?

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 16. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Mensch Retter - Jede Sekunde zählt - RTLZWEI Unternehmen

Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

Pressekontakt:

RTLZWEI
Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

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