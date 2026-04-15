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Der "Kampf der RealityAllstars" 2026 beginnt!

München (ots)

Kurz nach dem Einzug eskaliert ein Streit zwischen Sam und Georgina

Tresor-Drama: Prinz Frédéric rastet wegen falschem Safe aus

"Kampf der RealityAllstars" am 15. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Der Start von "Kampf der RealityAllstars" hat es in sich: Kaum betreten die Allstars die Sala, brechen alte Konflikte mit voller Wucht wieder aus - inklusive heftiger Wortgefechte zwischen Sam und Georgina. Die "Wand der Wahrheit" sorgt für verletzte Egos und neue Spannungen. Und auch die erste Challenge "Arbeitsamt" bringt die Selbstbilder der Promis gehörig ins Wanken. Für zusätzlichen Zündstoff sorgen die Einzüge von Kader Loth und Prinz Frédéric von Anhalt - letzterer liefert direkt ein lautstarkes Tresor-Drama. Und mittendrin verliebte Töne von Serkan, der von seiner neuen Flamme schwärmt. "Kampf der RealityAllstars" am 15. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

"Kampf der RealityAllstars" beginnt und die Sala öffnet ihre Pforten! Schon beim Einzug wird deutlich: Alte Konflikte sind nicht vergessen. Zwischen herzlichen Wiedersehen und offenen Anfeindungen liegen nur Sekunden. So begrüßt Sam Mitstreiter Serkan mit den Worten: "Serkan Bond mit der Lizenz zum Fremdgehen!". Und auch das Aufeinandertreffen der Erz-Rivalen Sam und Georgina eskaliert nach wenigen Augenblicken! "Ich bin schon wieder so kurz davor, dem eine reinzuhauen!", tönt Georgina. "Es ist kein Hass, es ist einfach Verachtung" erklärt sie. Es folgt ein Piepkonzert vom Feinsten ...

Auch andere Konflikte sind längst noch nicht geklärt. In Staffel Eins gerieten die Morderger-Zwillinge heftig mit Sandy Fähse aneinander. Die Ansage der Twins: "Sandy muss auf die Knie gehen und sich entschuldigen, die kleine Ratte!". Ob sie das Kriegsbeil wirklich begraben können?

Bei der ersten "Wand der Wahrheit" geht es ohne Umwege ans Eingemachte: Wer ist wirklich relevant? Wer überschätzt sich selbst? Und wer hält sich für den größten Fanliebling? Die schonungslose Bewertung sorgt für verletzte Egos, hitzige Diskussionen und reichlich Gesprächsstoff in der Sala.

Yeliz und Kate suchen im Anschluss das Gespräch - Auslöser ist der Vorwurf, Kate habe Yeliz' Ex-Mann Jimi angebaggert. Während Yeliz sich davon verletzt zeigt, widerspricht Kate deutlich und schildert eine ganz andere Version ... Auch die erste Challenge hat es in sich: In "Arbeitsamt" werden die Promis mit ungewohnten Rollen konfrontiert - und müssen feststellen, dass Selbstbild und Fremdwahrnehmung oft weit auseinanderliegen. Das kratzt nicht nur am Ego, sondern verschärft auch die Spannungen innerhalb der Gruppe.

Bereits am nächsten Tag sorgen zwei Neuankömmlinge für frischen Wirbel. Mit Kader Loth betritt eine echte Reality-Ikone den Strand. Kurz darauf folgt Prinz Frédéric von Anhalt. Dieser will nach wenigen Minuten schon die Sala verlassen! Der Grund: Er wollte einen Safe für seine Wertgegenstände haben, doch der Tresor in der Sala ist ihm zu klein ... Über die Gründe dafür sinniert Serkan: "Ich habe die Uhr gesehen - ey, das ist ein Einfamilienhaus, das Ding kostet über 100.000 Euro!".

Kader spricht mit Serkan über dessen Beziehungsstatus. Er ist vergeben und frisch verliebt: "Sie ist meine Seelenverwandte!". Doch wer ist seine neue Freundin? Anschließend werden die Neuankömmlinge Kader und Prinz Frédéric nach "Ganz, ganz oben" bestellt. Sie müssen die Abschussliste für die nächste "Stunde der Wahrheit" erstellen und damit festlegen, welche Allstars sich zur Rauswahl stellen müssen.

"Kampf der RealityAllstars" ab 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

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