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RTLWEI: Erfolgreicher Dienstag mit Sozialreportagen

München (ots)

Primetime: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 6,2 % MA (14-49)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,0 % (14-49)

RTLZWEI kann erneut einen guten Dienstag verzeichnen, der besonders durch die gezeigten Sozialreportagen überzeugte. Der Grünwalder Sender erzielte einen Tagesmarktanteil von 5,0 % in der werberelevanten Zielgruppe.

Eine neue Folge der Reportage-Reihe "Armes Deutschland" erreichte in der gestrigen Primetime sehr gute 6,2 % Marktanteil bei den 14-49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss in der Late Prime punktete "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" mit 5,2 % Marktanteil (14-49).

Bereits am Nachmittag und am Vorabend erzielten die Sozialreportagen gute Quoten. Um 17:05 Uhr kam eine Folge von "Hartz Rot Gold" auf 5,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe und im Anschluss überzeugte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 6,5 % Marktanteil das Fernsehpublikum (14-49 Jahre). Auch die Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" konnte das Publikum mit 5,3 % Markanteil (14-49 Jahre) am Vorabend für sich gewinnen.

Über "Armes Deutschland": Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 14.04.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17458 vom 15.04.2026

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