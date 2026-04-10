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Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI: Pure Action und große Emotionen

München (ots)

Freitag, 10. April 2026: "Die Mumie kehrt zurück" (20:15 Uhr)

Samstag, 11. April 2026: "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" (20:15 Uhr)

Sonntag, 12. April 2026: "Dirty Dancing" (20:15 Uhr)

Das Spielfilm-Wochenende bei RTLZWEI steht ganz im Zeichen von packender Action und großen Gefühlen: Am Freitag starten die Spielfilm-Highlights adrenalingeladen mit dem Action-Abenteuer "Die Mumie kehrt zurück". Samstag folgt mit "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" ein ebenso mitreißender Action-Thriller mit Denzel Washington und John Travolta. Zum Abschluss wird es emotional: Zwei Teile des Kino-Klassikers "Dirty Dancing" sind im Doppelpack zu sehen.

Freitag, 10. April 2026

Packendes Action-Abenteuer: In "Die Mumie kehrt zurück" (20:15 Uhr) steht der Hauptfigur Rick und seiner Frau Evelyn ein neues Unheil bevor: Nachdem sie im ersten Teil dem mumifizierten ägyptischen Hohepriester Imhotep begegnet sind, droht nun ein Zusammentreffen mit Krieger Scorpion King - dieser hat einen Pakt mit der Gottheit Anubis gebrochen und wurde daraufhin verdammt. Jetzt droht seine Wiedererweckung und damit ein Generalangriff auf die zivilisierte Welt - und das bleibt nicht die einzige Gefahr. Auch im Anschluss geht es mit dem Kult-Schocker "From Dusk Till Dawn" (22:50 Uhr) und dem Action-Thriller "Vanquish - Überleben hat seinen Preis" (00:55 Uhr) explosiv weiter. Ein Abend ganz nach dem Motto: Monster, Mythen und Mitternacht.

Samstag, 11. April 2026

Actiongeladen geht es auch am Samstag weiter: Mit "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" (20:15 Uhr) zeigt RTLZWEI einen Action-Thriller mit Denzel Washington und John Travolta. In New York wird eine vollbesetzte U-Bahn von einer Gruppe bewaffneter Männer entführt - Ryder ist der Kopf der Gang und verlangt für die Freilassung der Geiseln Lösegeld im Millionenbereich. "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" ist ein Remake des Thrillers "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123" aus dem Jahr 1974 mit Walter Matthau und Robert Shaw in den Hauptrollen. Regie bei der spektakulären Neuverfilmung führte Tony Scott ("Top Gun", "Der Staatsfeind Nr. 1"). Weiter geht es mit einem echten Action-Klassiker: "Face/Off - Im Körper des Feindes" (22:15 Uhr) - auch hier ist John Travolta neben Nicolas Cage als Hauptbesetzung zu sehen. Um eine Bombe zu finden, nimmt der FBI-Agent Sean Archer die Identität des Terroristen Caster Troy an.

Sonntag, 12. April 2026

Nach zwei Tagen Action pur krönt RTLZWEI das Wochenende mit einem mitreißenden Gefühlsdrama: Zum Abschluss des Wochenendes ist der Kino-Klassiker "Dirty Dancing" (20:15 Uhr) zu sehen - prominent besetzt mit Patrick Swayze und Jennifer Grey. Einer der erfolgreichsten Musik- und Tanzfilme aller Zeiten stürzte Ende der 80er-Jahre eine ganze Generation ins Tanzfieber und begeisterte unter anderem durch den mehrfach preisgekrönten Soundtrack. Der Song "(I've Had) The Time of My Life" von Bill Medley und Jennifer Warnes wurde 1988 mit einem Oscar als "Bester Filmsong" ausgezeichnet. Die Kult-Romanze zwischen Francis, genannt Baby, und ihrem Tanzlehrer Johnny Castle verspricht einen Sonntag voller heißer Moves und romantischer Sommergefühle. Und das im Doppelpack: Gleich im Anschluss wird der Nachfolgefilm "Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba" (22:15 Uhr) gezeigt, in der die wohlhabende Katey Miller in Kuba ihre große Liebe in Kellner Javier Suarez findet.

Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 10. April 2026, bis Sonntag, 12. April, bei RTLZWEI.

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