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Neue Folge "Mensch Retter": Rettungskräfte im Dauereinsatz zwischen Feuer, Verletzten und Verantwortung

München (ots)

Feuer und Reanimation: Münchens Feuerwehr im Dauereinsatz

Von Achillessehne bis Schnittverletzung: Hochbetrieb im Klinikum Itzehoe

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 9. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Bei der Feuerwehr München jagt ein Einsatz den nächsten: Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus müssen die Einsatzkräfte eine bewusstlose Frau reanimieren. Im Klinikum Itzehoe werden unter anderem ein Elektriker mit gerissener Achillessehne und eine verletzte Fleischverkäuferin behandelt. Auch die Rettungssanitäter sind im Dauereinsatz und kümmern sich um Gewaltopfer, gestürzte Patienten und chronisch Erkrankte. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" läuft am 9. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Bei der Feuerwehr München gibt es zahlreiche Einsätze: In einem Mehrfamilienhaus steht ein Müllraum in Flammen, das Feuer droht auf die oberen Etagen überzugreifen. Zugführer Martin Rother und sein Team setzen alles daran, die Ausbreitung zu verhindern. Kaum ist dieser Einsatz unter Kontrolle, folgt der nächste Notfall: In einem Hausflur ist eine Frau zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar. Ohne zu zögern, beginnen die Einsatzkräfte mit der Reanimation.

Im Klinikum Itzehoe wird ein Elektriker eingeliefert, der nach einem Sturz zunächst auf glimpfliche Folgen hofft - doch die Diagnose ist eindeutig: seine Achillessehne ist gerissen. Kurz darauf folgt die nächste Patientin: Eine ältere Dame kann nicht mehr klar und deutlich sprechen. Claus-Peter Schwartkop, Neurologe und Psychiater aus dem Klinikum Itzehoe ist durch seine ruhige Art besonders gut im Umgang mit Patienten. Auch durch sein Plattdeutsch gelingt es ihm, schnell Vertrauen bei Verletzten aufzubauen. Außerdem: Eine Fleischfachverkäuferin hat sich bei der Arbeit schwer am Finger verletzt.

Auch die Rettungssanitäter sind wieder im Dauereinsatz: In Frankfurt am Main kümmert sich Chris Grüne um einen Supermarkt-Mitarbeiter, der von einem Ladendieb angegriffen wurde. Kurz darauf wird er zu einer Patientin gerufen, die nach einem Sturz die ganze Nacht hilflos in ihrer Wohnung lag. Für Sarah Spieß und ihren Kollegen Tobias Harde beginnt der Tag mit einem bekannten Gesicht: Ein alkoholkranker Mann, der den Rettungsdienst regelmäßig beschäftigt. Wenig später geht es weiter zu einem Urlauber mit Herzproblemen - Einsätze, die den Sanitätern nicht nur medizinisch alles abverlangen.

"Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 9. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.

Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Mensch Retter - Jede Sekunde zählt - RTLZWEI Unternehmen

Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

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