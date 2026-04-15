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Streaming-Hit zum Staffelstart: "Kampf der RealityAllstars" begeistert mit starken Abrufzahlen

München (ots)

  • Top-Platzierung im VOD-Markt: Folge 2 auf Platz 8, Folge 1 auf Platz 10 (Census+)
  • 1,7 Mio. Views im Preview-Zeitraum für die ersten beiden Folgen auf RTL+
  • +44 % Views gegenüber dem Staffelauftakt der vorherigen Staffel

Die siebte Staffel von "Kampf der RealityAllstars" ist mit einer starken digitalen Performance auf RTL+ gestartet. Bereits vor der linearen Premiere am heutigen Abend überzeugte das Format im von der AGF gemessenen VOD-Markt. Erstmals treten in dieser Staffel bekannte Persönlichkeiten gegeneinander an, die bereits in früheren Staffeln von "Kampf der Realitystars" zu sehen waren.

Im Preview-Zeitraum sicherte sich Folge 2 mit 903.000 Views den 8. Platz über alle Anbieter im von der AGF gemessenen VOD-Markt, während Folge 1 auf 783.000 Views kommt und im Ranking auf Platz 10 landet (Census+-Messung). Insgesamt erzielen die ersten beiden Episoden damit 1,7 Millionen Views und legen um 44 Prozent im Vergleich zum Staffelauftakt der vorherigen Staffel zu.

Auch in den sozialen Medien sorgt "Kampf der RealityAllstars" für große Aufmerksamkeit und hohe Reichweiten: Der erfolgreichste Instagram-Post - der Einzug in die Sala von Yeliz Koc - erreichte 2,2 Millionen Videoviews. Auf TikTok generierte ein Clip, in dem Kader Loth über und mit Serkan Yavuz spricht, rund 1,5 Millionen Views.

"Kampf der RealityAllstars" ist seit dem 8. April auf RTL+ verfügbar und startet heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLZWEI im linearen Programm.

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 14.04.2026

Quelle: Instagram Insights und TikTok Analytics

Pressekontakt:

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Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

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