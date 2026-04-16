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Guter Start für "Kampf der RealityAllstars"

München (ots)

  • 5,8 % und 5,7 % MA (14-49 Jahre) für die ersten beiden Folgen der Reality-Show
  • 5,4 % (14-49) Tagesmarktanteil

Nach der guten digitalen Perfomance bei RTL+ legte die Reality-Show "Kampf der RealityAllstars" gestern linear bei RTLZWEI einen überzeugenden Start hin.

Um 20:15 Uhr erreichte die erste Folge von "Kampf der RealityAllstars" sehr gute 5,8 % MA, im Anschluss um 21:15 Uhr holte die zweite Folge 5,7 % MA.

Der Tagesmarktanteil lag gestern bei 5,4 % MA (14-49 Jahre).

Die Allstars-Edition von "Kampf der RealityAllstars" ist seit dem 8. April auf RTL+ verfügbar und startete gestern Abend um 20:15 Uhr bei RTLZWEI im linearen Programm.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 15.04.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17464 vom 16.04.2026

Pressekontakt:

RTLZWEI
Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

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