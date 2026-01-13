Innovative Investment Solutions GmbH

INNO INVEST wächst um 60% - Dynamik 2025 deutlich ausgebaut

Darmstadt (ots)

Wachstum klar über Vorjahr: Stabile Margen und Millionenplus bei Provisionen - Ausbau von Team, Prozessen und Plattform für mehr Skalierung

Rund 2,5 Millionen Euro zusätzliche Provisionen und 60 Prozent Mehrertrag: INNO INVEST blickt auf ein sehr starkes Geschäftsjahr zurück. Auch die Kundenanzahl legte im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent zu. Besonders bemerkenswert ist diese Dynamik vor dem Hintergrund des bereits 40-prozentigen Wachstums im Vorjahr. Damit unterstreicht der Haftungsdach-Vermögensverwalter seine klare Wachstumsdominanz: Seit fünf Jahren wächst INNO INVEST in Folge jeweils um mindestens 40 Prozent und zählt damit zu den schnellwachsenden Wertpapierinstituten in Deutschland.

"Das Ergebnis ist für uns kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konsequenten Skalierung - mit klaren Prozessen, einer leistungsfähigen Plattform und einem breiten, resilienten Geschäftsmodell", kommentiert Geschäftsführer Stefan Schmitt. Der neue zweite Geschäftsführer Marcel Moog, der 2025 zu INNO INVEST gestoßen ist, ergänzt: "Wir sind in der komfortablen Position, den Wettbewerb im Haftungsdachmarkt mit einer klaren Innovations- und Kostenstrategie herauszufordern. Dass diese Strategie aufgeht, zeigt sich eindeutig: Unser Wachstum kommt zunehmend aus margenstarken Geschäftsfeldern - und genau dort bauen wir massiv aus."

Ausblick auf 2026

"Für 2026 haben wir uns ein erneutes Wachstum von mindestens 40 Prozent vorgenommen - und schaffen dafür jetzt die Voraussetzungen, um diese Dynamik sauber zu skalieren", sagt Stefan Schmitt. Bereits 2025 hat INNO INVEST gezielt in den Aufbau von Kapazitäten in Office- und Prozessmanagement, Marketing, Portfoliomanagement und Softwareentwicklung investiert. Parallel stärkt das Unternehmen sein regionales Fundament: Ein Beirat aus regionalen Managern und Unternehmern befindet sich im Aufbau, um das lokale Engagement weiter auszubauen und die Präsenz in der Region nachhaltig zu erhöhen.

Im Haftungsdachgeschäft will INNO INVEST 2026 den Wettbewerb deutlich stärker mitprägen - mit einer klaren Innovations- und Kostenstrategie und dem Anspruch, die Kostenführerschaft anzustreben. "Unser Ziel ist es, die Zukunft des Haftungsdachmarktes aktiv mitzugestalten und neue Standards zu setzen", so Schmitt. Nach der erfolgreichen Anbindung erster Vermittler in Österreich in 2025 soll die Expansion dort konsequent fortgeführt werden. Strategisches Ziel ist es, zu den Top 4 Haftungsdächern in Deutschland und Österreich zu gehören.

Gleichzeitig plant INNO INVEST weitere Innovationen auf der hauseigenen WealthTech-Plattform sowie einen deutlichen Ausbau der Marktansprache: Das Marketing wird weiter verstärkt. "Mit der Sitzverlegung an einen größeren Standort innerhalb von Darmstadt können wir unseren Mitarbeitenden und Kunden ein modernes Büroumfeld bieten und den Aufbau regionaler Private-Banking-Kompetenz durch neue Mitarbeitende vorantreiben." ergänzt Herr Moog.

Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau

Neben dem Haftungsdach wächst INNO INVEST auch in der eigenen Vermögensverwaltung weiter - und treibt damit die positive Geschäftsentwicklung zusätzlich aus dem Kerngeschäft heraus an. Privatkunden und Unternehmer nutzen dabei die individuelle Vermögensverwaltung. Ergänzend bietet INNO INVEST maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Private Equity - ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens in Südhessen. Das regionale Engagement des Unternehmens erhöht zugleich den Bekanntheitsgrad vor Ort und stärkt die Positionierung als verlässlicher Ansprechpartner für Vermögensmanagement in der Region.

Professionelles Haftungsdach für moderne vertraglich gebundene Vermittler

INNO INVEST skaliert seine WealthTech-Plattform gezielt für externe Vermögensverwalter, Family Offices und White-Label-Vermögensverwaltungen. Das professionelle Haftungsdach bietet dafür eine moderne, belastbare Infrastruktur - von effizienten Prozessen und digitaler Anbindung bis hin zu klaren Governance- und Compliance-Strukturen. So erhalten Partner eine skalierfähige Plattform, um Mandate und Volumina effizient auszubauen und ihre Vermögensverwaltung unter einem leistungsstarken Haftungsdach zukunftssicher weiterzuentwickeln.

Über das Unternehmen

Als einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben der regionalen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über die hauseigene Wealthtech-Plattform auch für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Anlageberater als Full-Service an. Dabei setzt INNO INVEST bei Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). So kann der gesamte Service, vom Onboarding bis zum Reporting, voll digital oder hybrid abgebildet, skaliert und Dritten als White Label-Lösung zur Verfügung gestellt werden. Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC. kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen wie Privatize oder Weltsparen by Raisin sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.

