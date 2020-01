IDG Communications Media AG

gamescom verlängert Jobs & Karriere-Kooperation mit IDG

München (ots)

14. Januar 2020 - Die gamescom und die IDG Business Media GmbH haben ihre erfolgreiche Kooperation im Recruiting-Markt der Spiele- und Technologiebranche um ein weiteres Jahr verlängert. Mit der neuen Vereinbarung geht das IDG-Engagement mit dem Angebot "Jobs & Karriere" auf dem weltweit führenden Event für Computer- und Videospiele in das fünfte Jahr. IDG bringt dabei wie in den Vorjahren seine Expertise im Bereich Technologie-Karriere ein und bietet den Unternehmen auf der Messe ein geeignetes Forum, um sich als interessanter Arbeitgeber gegenüber der jungen und digital-affinen Zielgruppe der Gamer zu positionieren.

Auf der gamescom 2020 wird das etablierte und bekannte Format "gamescom jobs&karriere" fortgesetzt. Auf einer Aktionsfläche wird eine bei Besuchern und Unternehmen gleichermaßen beliebte Mischung aus Konferenz und Recruiting-Messe geboten. 'gamescom jobs & karriere' ist das exklusive Recruitment-Angebot auf der gamescom 2020. Hier werden alle Auszubildenden, Studenten, Berufseinsteiger, Young Professionals und Professionals angesprochen. Die IDG Business Media GmbH wird als Generalunternehmer gamescom jobs&karriere durchführen.

Über die gamescom

Die gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. Hier feiern jedes Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus über hundert Ländern vor Ort in Köln sowie weltweit Millionen Fans über die digitalen Kanäle die neuesten Games. Mit der business area, der entertainment area, der Entwicklerkonferenz devcom, dem gamescom congress oder dem gamescom city festival bildet die gamescom die ganze Vielfalt der Games-Kultur ab. 2020 öffnet die gamescom für alle interessierten Fachbesucher am Dienstag, 25. August 2020, für Privatbesucher am Mittwoch, 26. August 2020. Die gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem game-Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet.

Pressekontakt:

Rene Krießan, Sales-Manager IDG Career Services,

E-Mail: rkriessan@idg.de

Tel. 089/360 86-322

oder

Bastian Wehner, Sales-Manager IDG Career Services,

E-Mail: bwehner@idg.de

Tel. 089/360 86-169

www.idg.de

Original-Content von: IDG Communications Media AG, übermittelt durch news aktuell