Neue „Nordlichter“ gesucht: Für Talentförderung von NDR, MOIN und nordmedia bis 31. März bewerben

Hamburg (ots)

Auch 2026 haben junge Filmemacher*innen die Chance, im Rahmen der Talentförderung „Nordlichter“ ihr fiktionales Debütprojekt zu realisieren: 1,15 Millionen Euro (netto) stehen pro „Nordlicht“-Projekt zur Verfügung. Die Ausschreibung von NDR, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen Bremen läuft bis zum 31. März.

Wichtig für die Projekte sind eine eigene kreative Handschrift sowie ein norddeutschen Setting und/oder Story. Bei der Ausschreibung sollten mindestens zwei der Talente jedes Projekts aus den Bereichen Regie, Drehbuch oder Produktion in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Hamburg ihren Wohnsitz haben.

Auch bei den „Nordlichtern“ ist Diversität - vor und hinter - der Kamera sowie Green Filming gewünscht. Die „Nordlichter“-Filmprojekte werden im NDR Fernsehen und in der ARD- Mediathek zu sehen sein, eine Festival- und Kinoauswertung ist ebenfalls möglich.

Alle Infos und Näheres zu den erforderlichen Unterlagen gibt es unter: www.nordlichter-talents.de

