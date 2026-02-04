NDR Norddeutscher Rundfunk

Jeannine Michaelsen blickt im ARD-Podcast „Deutschland3000“ auf „Duell um die Welt“ und „7 vs. Wild“ zurück

In der neuen Folge des ARD-Podcasts „Deutschland3000 mit Eva Schulz“ spricht TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen über das Ende von „Duell um die Welt“, ihre Teilnahme an „7 vs. Wild“ und ihre Haltung zu Social Media.

Michaelsen moderierte „Das Duell um die Welt“ 13 Jahre lang. Zur Entscheidung, die Show zu beenden, sagt sie im Gespräch mit Eva Schulz: „Wenn es dem deutschen Fernsehen an einem doll mangelt, dann an Menschen und Formaten, die die Fähigkeit haben zu erkennen, wann es gut ist. Und selbstbestimmt zu sagen: ‚Ey, wir gehen, wenn wir finden, dass es zu Ende erzählt ist.‘" Zur letzten Ausgabe sagt sie: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch am Ende so mit den Tränen kämpfen musste, noch während der Aufzeichnung. Aber es ist dann schon auch krass emotional."

„Mir ist ein Tag noch nie so lang vorgekommen“

Von ihrer Teilnahme an der jüngsten Staffel von „7 vs. Wild“, für die sie tagelang im Amazonas-Dschungel lebte, erzählt Michaelsen: „Ich finde es dann doch erstaunlich festzustellen, wie viel resilienter ich bin als ich das dachte in solchen Situationen.“ Ihr sei ein Tag „noch nie so lang vorgekommen, vor allen Dingen, wenn man in dem Zustand der völligen körperlichen Erschöpfung ist“. Die Zeit ohne Telefon habe sie hingegen „total genossen und überhaupt nicht vermisst“.

„Es macht was mit meinem Selbstwert“

Im Gespräch positioniert sich Michaelsen auch zur aktuellen Debatte um Social-Media-Verbote für unter 16-Jährige. Trotz Vorbehalten gegenüber Verboten sagt sie: „Wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen muss entweder oder, dann wäre ich eher für ein Verbot.“ Sie führt weiter aus: „Der Missbrauch von Social Media und das, was es mit den Menschen macht, die es konsumieren, die es aber auch selber bespielen und wie viel Raum das einnimmt in so einem krass jungen Leben, finde ich echt schwierig zu sehen." Michaelsen beschreibt auch Auswirkungen auf sich selbst: „Es macht was mit meinem Körperbild, es macht was mit meinem Selbstwert, es macht was mit meiner Wut.“

Über „Deutschland3000 mit Eva Schulz"

„Deutschland3000 mit Eva Schulz" ist ein ARD-Interview-Podcast. Eva Schulz spricht mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zwischen Pop und Politik. Die Folge mit Jeannine Michaelsen ist ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.

Link zum Podcast: https://1.ard.de/D3000_Jeannine_Michaelsen?pm

