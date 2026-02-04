NDR Norddeutscher Rundfunk

25 Jahre “mareTV” – Jubiläum der beliebten NDR Meeressendung

„mareTV“, eine Kooperation zwischen dem NDR und der Zeitschrift “mare”, feiert einen wichtigen Geburtstag: Seit 25 Jahren zeigt die Reihe besondere Begegnungen mit Menschen, die am Meer, auf dem Meer und vom Meer leben – an Küsten und auf Inseln weltweit.

Lebenswelt Küste und Meer - Entschleunigung statt Hektik

Am 1. Februar 2001 ging „mareTV“ erstmals im NDR Fernsehen auf Sendung. Die Reportagen lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer tief in die Lebenswelt der Protagonistinnen und Protagonisten eintauchen. Die Geschichten findet das TV-Team in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „mare“ überall auf unserem Planeten – zu Hause in Norddeutschland hinterm Deich oder fern im Pazifik.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „‚mareTV‘ erzählt vom Meer – und von den Menschen, deren Leben davon geprägt ist. Seit 25 Jahren steht die Sendung für einen Journalismus, der sich Zeit nimmt und genau hinschaut. Mare TV erzählt spannende Geschichten mit Bildern, die berühren. Ein Qualitätsversprechen, das die Sendung seit einem Vierteljahrhundert immer wieder einlöst.“

Karl Spurzem, Chefredakteur Zeitschrift mare: Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum, mareTV! Auf anregende Weise entschleunigend, tiefgründig und unterhaltsam, seriös und konstruktiv, aufwendig recherchiert und liebevoll produziert: Mit diesen Eigenschaften ist mareTV – ebenso wie mare – ein Leuchtturm in der Medienwelt. Wir freuen uns über die wunderbare Zusammenarbeit seit 25 Jahren – und auf viele neue Folgen.“

„mareTV“ liefert dabei keine Reisetipps oder Servicehinweise. Stattdessen geben die Sendungen einfühlsam Einblicke in Leben, Alltag, Sorgen und Hoffnungen von Menschen, die an Küsten und mit dem Meer leben, in Deutschland, Europa und anderen Ländern und Kulturen. Soziale Spannungen und Probleme der Weltmeere – Artensterben, ansteigender Meeresspiegel, Verschmutzung und Übersäuerung – werden nicht ausgespart.

mareTV ist eine Produktion der nonfictionplanet Film & Television GmbH im Auftrag des NDR.

Highlights aus 25 Jahren und zwei neue Folgen

Die besten Geschichten und Bilder aus den vergangenen 25 Jahren der Sendung zeigt der NDR ab dem 4. Februar in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal „NDR Doku“. Zudem gibt es zwei neue Folgen „mareTV“. In der ersten Folge geht es auf die Cayman-Inseln. Bekannt sind sie als Steueroase, dabei bieten die Caymans viel mehr: Hier sind Rochen zahm wie Haustiere, Superreiche lassen sich den grünen Leguan schmecken und schützen so die Natur und ein tanzender Polizist regelt den Straßenverkehr.

„mareTV“ besucht außerdem die Dschungelinsel Koh Chang im äußersten Osten Thailands, deren Ursprünglichkeit an das Land vor dem Tourismusboom erinnert. Die "Elefanten-Insel", so die direkte Übersetzung ihres Namens, zählt zu den am besten erhaltenen Waldgebieten Südostasiens.

Die aktuellen Sendungen:

Donnerstag, 05.02.2026 20.15 Uhr mareTV Cayman Islands – die karibisch bunte Welt der Steueroase

Donnerstag, 19.02.2026 20.15 Uhr mareTV Thailands Elefanteninsel – Koh Chang im Lichtermeer.

