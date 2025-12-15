Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Feuchte Luft raus, frische Luft rein: Lüftungstipps für die Garage im Winter

Bonn (ots)

Wenn der Winter Einzug hält, bringt das Auto regelmäßig Schnee und Feuchtigkeit in die Garage. Richtiges Lüften wird dann besonders wichtig, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu verhindern. Betonfertiggaragen bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sie lüften automatisch.

Warum Winterlüften so wichtig ist

Bei Minusgraden draußen und wärmeren Temperaturen in der Garage entsteht schnell Kondenswasser. Verstärkt wird das Problem, wenn mit dem Fahrzeug Schnee und Eis in die Garage gelangen. Das Schmelzwasser sammelt sich dann auf dem Boden und verdunstet in die Raumluft. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit kann zu Flugrostbildung am Fahrzeug und im ungünstigsten Fall auch zu Schimmel an Wänden und Decke führen.

Praktische Tipps gegen Feuchtigkeit

Vor dem Einfahren sollte das Auto grob von Schnee befreit werden, besonders die Radkästen. Ein einfacher Handfeger oder Besen genügt dafür. Für den nötigen Luftaustausch empfiehlt sich Stoßlüften bei komplett geöffnetem Tor - bei starkem Schneefall am besten mehrmals täglich für jeweils 10 bis 15 Minuten. Zusätzliche Garagenfenster unterstützen den Durchzug.

Betonfertiggaragen mit automatischer Belüftung

"Unsere Hersteller statten Betonfertiggaragen standardmäßig mit einem durchdachten Lüftungssystem aus", erklärt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V., "Lüftungsöffnungen in der Rückwand kombiniert mit einem Lüftungsspalt zwischen Torblatt und Garagenboden sorgen für permanenten Luftaustausch. Das funktioniert automatisch, ohne dass man sich darum kümmern muss." Wichtig ist nur, dass die Öffnungen freigehalten werden. Bei direkter Angrenzung an andere Gebäude können alternativ Deckenlüfter eingebaut werden.

Konstante Temperaturen dank thermischer Speichermasse

Ein weiterer Vorteil der Betonfertiggarage im Winter ist ihr ausgeglichenes Raumklima. Der Baustoff Beton verfügt über eine hohe thermische Speichermasse. Er nimmt extreme Außentemperaturen auf und gibt sie zeitversetzt wieder ab. "Diese natürliche Ausgleichswirkung sorgt dafür, dass die Temperatur in der Garage im Winter weitgehend stabil bleibt", so Moser, "Das schont nicht nur die Autobatterie, sondern bietet auch gute Lagerbedingungen für Winterreifen und Gartengeräte."

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell