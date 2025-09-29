PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFneo-Programmänderung
ab Woche 41/25

Mainz (ots)

Woche 41/25 
Sonntag, 05.10. 

Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 

 22.25	 MAITHINK X - Die Show
	 Migration - 5 Mythen im Check
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 5. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 5. Oktober 2030 

(Gilt auch für die WH’s um 23.30 Uhr und 6.10./9.10./11.10.2025)


Woche 42/25 
Sonntag, 12.10. 

Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 

 22.15	 MAITHINK X - Die Show
	 Kaputt gezüchtet: Von Tierqual bis Hungersnot
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 12. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 12. Oktober 2030 

(Gilt auch für die WH’s um 23.25 Uhr und 13.10./16.10./18.10.2025)


Woche 43/25 
Sonntag, 19.10. 

Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 

 22.15	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030 

(Gilt auch für die WH’s um 23.25 Uhr und 20.10./23.10./24.10./25.10.2025)


Woche 44/25 
Sonntag, 26.10. 

Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 

 22.25	 MAITHINK X - Die Show
	 Was Angst mit uns macht 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 26. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 26. Oktober 2030 

(Gilt auch für die WH’s um 23.20 Uhr und 27.10./30.10./1.11.2025)


Woche 45/25 
Sonntag, 02.11. 

Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 

 22.20	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030 

(Gilt auch für die WH’s um 23.20 Uhr und am 3.11.2025)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 29.09.2025 – 11:02

    ZDFinfo-Programmänderung / Wochen 40/25 und 41/25

    Mainz (ots) - Woche 40/25 Mittwoch, 01.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.25 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen) „heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt Freitag, 03.10. Bitte Programmänderung beachten: „heute xpress“ um 9.28 Uhr entfällt Woche 41/25 Sonntag, 05.10. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:25

    ZDFneo-Programmänderung / Woche 44/25

    Mainz (ots) - Woche 44/25 Donnerstag, 30.10. Bitte Zeitkorrektur beachten: 21.35 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 24.10.2025) 22.15 heute-show extra - Next Stop Köster mit Fabian Köster (vom 9.8.2025) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren