ZDFneo-Programmänderung
ab Woche 41/25
Mainz (ots)
Woche 41/25 Sonntag, 05.10. Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 22.25 MAITHINK X - Die Show Migration - 5 Mythen im Check Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 5. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 5. Oktober 2030 (Gilt auch für die WH’s um 23.30 Uhr und 6.10./9.10./11.10.2025) Woche 42/25 Sonntag, 12.10. Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 22.15 MAITHINK X - Die Show Kaputt gezüchtet: Von Tierqual bis Hungersnot Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 12. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 12. Oktober 2030 (Gilt auch für die WH’s um 23.25 Uhr und 13.10./16.10./18.10.2025) Woche 43/25 Sonntag, 19.10. Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 22.15 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030 (Gilt auch für die WH’s um 23.25 Uhr und 20.10./23.10./24.10./25.10.2025) Woche 44/25 Sonntag, 26.10. Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 22.25 MAITHINK X - Die Show Was Angst mit uns macht Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 26. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 26. Oktober 2030 (Gilt auch für die WH’s um 23.20 Uhr und 27.10./30.10./1.11.2025) Woche 45/25 Sonntag, 02.11. Bitte Korrektur Folgentitel beachten: 22.20 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030 (Gilt auch für die WH’s um 23.20 Uhr und am 3.11.2025)
