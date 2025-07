BeOne Medicines

We care what you wear: BeOne und CollectiveFour launchen eigene Kollektion für Ärztinnen und Ärzte auf der Berliner Fashion Week

Berlin (ots)

Ein längst überfälliges Update für medizinische Arbeitskleidung.

Medizinerinnen und Mediziner stehen jeden Tag im Einsatz für unsere Gesellschaft - und doch entspricht ihre Arbeitskleidung oft nicht den Anforderungen ihres anspruchsvollen Alltags. Genau hier setzt die neue Kollektion mit dem Titel "C4DR" an, die am 2.7. im Rahmen einer eindrucksvollen Fashion Show in der Berliner "Uber Arena" erstmals vorgestellt wurde. Dafür wurden außerdem vier zusätzliche Showlooks entworfen, welche auf dem Laufsteg für Aufmerksamkeit sorgten. Entwickelt in enger Kooperation zwischen BeOne und CollectiveFour, setzt sich C4DR für mehr Wertschätzung und Wohlbefinden für Ärztinnen und Ärzte ein.

Die Kooperation: BeOne X CollectiveFour

Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner haben gemeinsam das Mode-Kollektiv CollectiveFour gegründet. Mit C4DR - Collection for Doctors - möchten die Designer nun ein starkes Zeichen setzen. "In den letzten zweieinhalb Jahren sind acht Menschen in meinem Umfeld an Krebs erkrankt. Drei davon haben diesen Kampf verloren. Mir ist es eine Herzensangelegenheit den Ärztinnen und Ärzten etwas zurückzugeben, die sich jeden Tag für Patientinnen und Patienten einsetzen. Ich möchte mit dieser Kollektion einfach Danke sagen.", so Kilian Kerner.

C4DR - collection for doctors

C4DR verbindet minimalistisches Design mit höchster Alltagstauglichkeit. Fünf durchdachte Pieces - darunter eine Hoodie-Jacke, T-Shirt, Hose, modulare Funktionstasche und Socken - wurden speziell auf die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal abgestimmt. Ziel dieser Initiative ist es, das Verständnis von Berufskleidung neu zu definieren: modisch, funktional, innovativ - und vor allem wertschätzend.

"Unser Ziel war es, Mode zu kreieren, die Medizinerinnen und Mediziner nicht nur begleitet, sondern aktiv stärkt", erklärt der Modedesigner Marcel Ostertag. "Wir wollten zeigen, dass Funktionalität und Ästhetik sich nicht ausschließen müssen."

Designt für den beruflichen Alltag - und das Leben

Egal ob Hoodie, T-Shirt, Hose, Tasche oder Socken: Alle Kleidungsstücke sind so konzipiert, dass sie nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext getragen werden können. "Mein Lieblings-Piece ist ganz klar das T-Shirt, weil es so mühelos im Alltag integriert werden kann. Und weil es auf den ersten Blick zwar simpel wirkt, durch den integrierbaren Haltungssensor aber zeigt, wie innovativ und unterstützend Mode sein kann.", sagt Danny Reinke, Modedesigner und Gründungsmitglied von CollectiveFour.

Innovationen, die den Unterschied machen

Die Kollektion wurde aus hochwertigen, atmungsaktiven, strapazierfähigen Materialien gefertigt, die den hohen Anforderungen im medizinischen Alltag gerecht werden. Ein besonderes Highlight ist der im T-Shirt integrierbare Haltungssensor, der dabei hilft, Fehlhaltungen zu erkennen und so aktiv präventiv unterstützt. Durchdachte Details wie versteckte Taschen, leicht zu reinigende Stoffe und eine optimale Unisex-Passform sorgen dafür, dass die Kleidung mehr ist als nur Berufsuniform - sie wird selbst zum unterstützenden Tool im Alltag.

Limitierte Kollektion als Pre-Order erhältlich

Nach der positiven Resonanz auf die Fashion Show ist die exklusive und limitierte C4DR-Kollektion ab sofort als Pre-Order online unter c4dr.de erhältlich.

