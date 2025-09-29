ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Wochen 40/25 und 41/25

Mainz (ots)

Woche 40/25 Mittwoch, 01.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.25 Terra X Ein Tag im Mittelalter Deutschland 2016 „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen) „heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt Freitag, 03.10. Bitte Programmänderung beachten: „heute xpress“ um 9.28 Uhr entfällt Woche 41/25 Sonntag, 05.10. Bitte Programmänderung beachten: „heute xpress“ um 9.43 Uhr entfällt Montag, 06.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.40 Die sieben Mythen der Antike Deutschland 2023 „Ancient Apocalypse: Die Osterinsel“ entfällt 7.10 Leschs Kosmos Die Weltretter? – Wir brauchen neue Superhelden! Deutschland 2024 (weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen) „heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.25 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 „Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen) „heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell