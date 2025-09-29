PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
Wochen 40/25 und 41/25

Mainz (ots)

Woche 40/25 
Mittwoch, 01.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.25	 Terra X
	 Ein Tag im Mittelalter
	 Deutschland 2016

	„ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der 	Unheimlichen“ entfällt
                                                                                   (weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen)
	                                                                             	„heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt


Freitag, 03.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 
	„heute xpress“ um 9.28 Uhr entfällt


Woche 41/25 
Sonntag, 05.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

	„heute xpress“ um 9.43 Uhr entfällt


Montag, 06.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.40	 Die sieben Mythen der Antike
	 Deutschland 2023

 	„Ancient Apocalypse: Die Osterinsel“ entfällt 

  7.10	 Leschs Kosmos
	 Die Weltretter? – Wir brauchen neue Superhelden!
	 Deutschland 2024


(weiterer Ablauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen)

	„heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt


Dienstag, 07.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.25	 ZDF-History
	 Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten
	 Deutschland 2016

	„Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation 	ausgeliefert?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen)

	„heute xpress“ um 8.13 Uhr entfällt

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren