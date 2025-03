rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Grünen-Fraktions-Vize Audretsch verteidigt Schuldenpaket - FDP kritisiert

Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch hat das Schuldenpaket, über das der Bundestag heute in einer Sondersitzung abstimmen wird, verteidigt.

Im rbb24 Inforadio sagte er am Dienstag: "Wir haben alle gesehen, dass wir investieren müssen und dafür die Schuldenbremse reformieren müssen. Wir brauchen Milliarden Investitionen in die Infrastruktur, in Krankenhäuser, die Bahn, Brücken - in Berlin sind 80 Prozent der Brücken nicht saniert. Wenn man das alles nicht angeht und wir alles in Deutschland runterrocken, dann werden wir in Zukunft nie erfolgreich sein."

Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke bekräftigte dagegen - ebenfalls im rbb24 Inforadio - seine Partei halte den Weg, sich beliebig zu verschulden für falsch: "Verschuldung ist etwas Riskantes, aber gleichzeitig auch etwas Bequemes. Das ist der leichtere Weg, als wenn ich mich entweder ändern muss im Sinne von Reformen oder wenn ich sogar einsparen muss."

Fricke betonte, von Einsparungen habe man noch gar nichts gehört.

