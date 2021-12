NDR Norddeutscher Rundfunk

"Macht Serie!": Gewinnerinnen und Gewinner der "Starterpakete" von NDR/WDR-Initiative stehen fest

"Macht Serie!": Unter diesem Motto hatten WDR und NDR erstmals in einer gemeinsamen Initiative Anfang September Kreative aufgerufen, ihre Konzepte für neue Serien vorzustellen. Jetzt hat die Jury die besten Ideen ausgesucht und entschieden, wer mit einem "Starterpaket" für die Entwicklung des Stoffes zum fertigen Serienkonzept gefördert wird:

Lisa Tracy Michalik (Autorin) und David Sridharan (Autor) für "Neuanfang"

Robin (30), erfolgreicher Startup-Unternehmer mit mosambikanisch-ostdeutschen Wurzeln, fantasiert in einer durchzechten Nacht von einem völlig neuen Leben. Manchmal gehen Wünsche anders in Erfüllung, als man es sich erträumt hat.

Ervehea Ziza (Autorin) für "Safe Space"

Dark Comedy über ein Frauenhaus, in dem für manche Frauen ein neues Leben beginnt - und für manche Männer ihres endet ...

Lydia Meyer (Autorin) für "Es fährt ein Zug nach Werpeloh"

Alina und Jona sind 18 und leben in der Provinz - und sie sind queer. Der Alltag ist entspannt und beengend, die Landschaft schön und deprimierend, die Menschen hilfsbereit und rassistisch, offen und konservativ. Aber was fehlt, ist ein Ort, IHR Ort.

Lukas Lankisch (Produzent) und Fabien Virayie (Autor) für "3 Minuten"

Eine App, die dein Leben live überträgt und "3 minutes of fame" garantiert, bringt das Leben der Twens Kora, Kenan, Ole und Charlotte komplett durcheinander.

Das "Starterpaket" enthält neben einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 20.000 Euro (brutto) eine professionelle redaktionelle Begleitung. In Film- und Nachwuchsförderung erfahrene WDR- und NDR-Redakteurinnen beraten jetzt beim Entwickeln von Konzept und Drehbuch.

Insgesamt waren mehr als 170 Konzepte eingereicht worden. Autorin Ninia la Grande stellvertretend für die Jury von "Macht Serie!": "Die vier ausgezeichneten Stoffe haben für uns als Jury am besten Diversität, moderne Lebenswirklichkeiten, Humor und Dramaturgie zusammengebracht. Alle von uns sind sehr gespannt auf die Weiterentwicklung der Geschichten, die hohes kreatives Potenzial mitgebracht haben. Wir mussten aber auch feststellen, dass gerade in Sachen Vielfalt immer noch viel Luft nach oben ist. Kategorien wie Geschlecht, Queerness, Herkunft waren schon gut vertreten - andere Dimensionen wie Behinderungen oder Transidentitäten wurden auch in den Bewerbungen nur selten oder klischeebehaftet thematisiert. Das spiegelt den gesellschaftlichen Status Quo - umso mehr freuen wir uns, wenn die ausgezeichneten Autor*innen mit ihren Geschichten daran zukünftig etwas ändern können."

Die weiteren Jurymitglieder sind Banafshe Hourmazdi (Schauspielerin), Andreas Kuhlage (N-JOY Moderator), Johannes Hauer (Redakteur der ARD Mediathek), Dani Woytewicz (Formatentwicklerin Cosmo, WDR), Andrea Hanke (Redakteurin, WDR) und Sabine Holtgreve (Redakteurin, NDR).

Für die Auswahl der Gewinner*innen spielte u. a eine Rolle, ob die vorgeschlagenen Serienformate für die ARD Mediathek attraktiv sind - innovativ, bunt und ungewöhnlich. Diversität vor und hinter der Kamera sowie eine klare regionale Verortung im Norden und Westen Deutschlands waren eine weitere Voraussetzung.

