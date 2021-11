Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Klimaschutz: "Gegen das Gefühl der Ohnmacht hilft Humor"/ Als Auftakt einer neuen Interview-Serie in der Apotheken Umschau verrät Dr. Eckart von Hirschhausen, warum Klimaschutz sein Herzensprojekt ist

Als er die berühmte Schimpansen-Forscherin Jane Goodall interviewen durfte, traf Dr. Eckart von Hirschhausen eine wichtige Entscheidung: "Sie schaute mich länger an und fragte: 'Wie kann es sein, dass die schlaueste Kreatur, die jemals auf diesem Planeten gewandelt ist, ihr eigenes Zuhause zerstört?' Ich musste dreimal schlucken, wusste keine gute Antwort. Das war der Startschuss für meine Reise." Was der bekannte Mediziner, der auch Moderator, Autor und Kabarettist ist, damit meint: Er hat sich entschieden, Klimaschutz zu seinem Herzensprojekt zu machen, und hat nun eine Mission: den Klimawandel aufhalten - und seine Folgen für unsere Gesundheit eindämmen.

Klimaschutz ist gesund

Im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", das der Auftakt einer neuen Interview-Serie mit prominenten Persönlichkeiten zum Thema Gesundheit ist, erklärt Dr. von Hirschhausen, was er für den Klimaschutz tut - und wie die Themen Klimaschutz und Gesundheitsschutz unmittelbar zusammenhängen: "Viele Klimaschutz-Maßnahmen tragen zu einem lebenswerten und gesunden Alltag für uns alle bei. Zum Beispiel eine Verkehrswende, die sich an den Bedürfnissen von Menschen und nicht an Autos orientiert, oder nachhaltigere Landwirtschaft und Ernährung."

Trotz der riesigen Aufgabe, die hier vor uns liegt, bleibt Dr. von Hirschhausen optimistisch. Gegen das Gefühl der Ohnmacht hilft es dem Mediziner, "auf jede erdenkliche Art aktiv zu werden. Und eine Prise Humor. Wie auf den 'Fridays for Future'-Plakaten: 'Klima ist wie Bier: Warm ist scheiße!'"

