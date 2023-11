KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Serien-Premiere für "Edvard" bei KiKA

Innovative Realserie über den herausfordernden Alltag eines Teenagers

Von dem turbulenten Alltag mit seinen Eltern, Mitschülerinnen und Mitschülern und den großen und kleinen Problemen des Erwachsenwerdens erzählt mit viel Witz und Satire die neue Realserie "Edvard" (SWR). Die ersten beiden Folgen können auf kika.de und im KiKA-Player angeschaut werden. Neue Folgen erscheinen montags um 20:10 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Zum Inhalt: Den 15-jährigen Edvard plagen so einige Probleme. Er ist total unzufrieden mit seinem Körper, hat ständig Ärger mit seinem Todfeind Henk und ist unsterblich in die attraktive Constanze verliebt. Aber er kommt einfach nicht an sie ran, denn sie ignoriert alle seine Freundschaftsanfragen. In seiner Verzweiflung erfindet Edvard daraufhin sein cooles, amerikanisches, gutaussehendes Alter Ego Jason und erstellt in dessen Namen einen Account. Doch als Constanze tatsächlich anbeißt, beginnen die Probleme erst so richtig.

Als Hybridformat verbindet "Edvard" Bildmaterial, das die Hauptcharaktere mit ihren Smartphones teilweise selbst generieren, mit verschiedenen grafische Elementen und visionären Traumsequenzen, um eine urkomische Coming-Of-Age-Geschichte zu erzählen.

Die sechsteilige Realserie "Edvard" ist eine Produktion von Mingamedia Entertainment im Auftrag des SWR. Regie führte David Gromer, das Buch stammt von Michael Gruber. Verantwortlicher Redakteur beim SWR ist Oliver Neitzel.

