"Hex Hex Halloween" bei KiKA und im ZDF

Vom 27. bis 29. Oktober 2023 auf allen Plattformen

Erfurt (ots)

Am Wochenende vor der gruseligsten Nacht des Jahres heißt es bei KiKA und im ZDF: "Hex Hex Halloween". Vom 27. bis 29. Oktober 2023 gibt es einen Film- und Serienmarathon mit schaurig-schönen Geschichten und den Premieren "Ein völlig verrücktes Halloween" (ZDF) und "Der grässliche Ghul" (KiKA). Auf kika.de und im KiKA-Player gibt es viele weitere Highlights.

Premiere Realfilm "Ein völlig verrücktes Halloween" (ZDF): 27. Oktober 2023, 19:30 Uhr bei KiKA

Am Halloweenabend soll sich Axel um seine jüngere Schwester kümmern. Lust hat er keine. Schlimm wird die Sache aber, als sie plötzlich verschwindet. Er findet heraus, dass sie von Trickdieben entführt wurde und muss seine Schwester retten. In diesem dänischen Kinderfilm aus dem Jahr 2021 wird das bekannte Motto "Süsses oder Saures" der Halloween-Nacht in ein spannend-lustiges Krimiabenteuer umgewandelt. "Ein völlig verrücktes Halloween" ist eine Produktion von Copenhagen Bombay. Die Redaktion der deutschen Fassung beim ZDF hat Jörg von den Steinen.

Premiere 3D-CGI-Animations-Special "Der grässliche Ghul" (KiKA): 29. Oktober 2023, 17:25 Uhr bei KiKA

Jedes Jahr kommen Monster aus Halloween Stadt auf die Erde, um den Menschen "Süßes oder Saures" zu geben. Eines der Monster glaubt, nicht gruselig genug zu sein und verkleidet sich. Als es den Rückweg verpasst, ist es in der Menschenwelt gefangen. "Der grässliche Ghul" ist eine Produktion von Dream Logic und Lupus Films. Die Redaktion bei KiKA verantwortet Tina Debertin.

Vorab auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App

Die Spielfilme "Bibi & Tina - Der Film", "Bibi & Tina - Voll verhext!" und "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" (alle ZDF) können ab 26. Oktober auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden. Am 27. Oktober folgt "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" (ZDF). Beide Staffeln der Fantasy-Serie "Mysterium" (BR) können ab 27. Oktober exklusiv online angeschaut werden. Auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App gibt's darüber hinaus vieles rund um Halloween und Hexen zu entdecken. Bei der Mitmach-Aktion "Zeige uns dein Hexenfenster!" sind Kinder aufgerufen, ihr Fenster schaurig-schön zu gestalten und ein Foto davon bis 25. Oktober an KiKA zu senden.

Eine detaillierte Programmübersicht zu den Angeboten bei KiKA und im ZDF sowie weitere Informationen und Fotos finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

