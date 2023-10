KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA-Medienmagazin "Team Timster" trifft Bundesministerin für Bildung und Forschung

Bettina Stark-Watzinger beantwortet Kinderfragen zu Digitalisierung in Deutschland

Erfurt (ots)

Wie gut ist Deutschland bei der Digitalisierung aufgestellt, und warum haben Schulen so unterschiedliche technische Voraussetzungen? Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) widmet sich in einer Sondersendung dem Thema Digitalisierung und trifft dafür die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger. "Team Timster: Ist Deutschland digital?" wird am 22. Oktober 2023 um 20:00 Uhr bei KiKA gezeigt und kann bereits einen Tag vorab auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Findet ihr, dass Deutschland ein digitales Land ist?" wollte die elfjährige Alina von "Team Timster" wissen. Das KiKA-Medienmagazin wirft einen Blick in eine digitale Schule. Kinderreporterin Melody besucht eine hochmoderne Bibliothek in Düsseldorf und findet heraus, wie Teilhabe durch digitale Angebote möglich wird. Außerdem spricht Kinderreporter Kjell mit der deutschen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und stellt ihr Fragen, die Kinder beschäftigen.

Das Interview mit Bettina Stark-Watzinger wird in einer Kurzversion in der aktuellen "Team Timster"-Episode gezeigt. Das vollständige Gespräch ist auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

"Team Timster" ist eine Koproduktion von rbb und NDR unter Federführung von KiKA. "Ist Deutschland digital?" ist unter redaktioneller Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA) entstanden, verantwortliche Redakteurin ist Inka Kiwit.

KiKA zeigt das Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) immer sonntags um 20:00 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player. Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

