KiKA startet YouTube-Kanal rund um Gaming-Challenges

Fans machen Influencer*innen eine "Ansage!"

Erfurt (ots)

Gamer*innen stellen im Internet regelmäßig ihr Können unter Beweis. Doch was, wenn sie plötzlich nach den Regeln ihrer Fans spielen müssen? Bei "Ansage!" (KiKA) werden Jugendliche aufgerufen, ihren Stars eine Herausforderung zu stellen und sie in ihren Lieblings-Games so richtig zum Schwitzen zu bringen. Die ersten Ansagen stehen ab sofort zum Abruf bereit. Neue Videos werden künftig wöchentlich auf dem "Ansage!"-YouTube-Kanal und auf kika.de veröffentlicht.

Darum geht's:

Gunnar Krupp ("strg_f"/NDR) besucht bekannte Streamer*innen und stellt sich mit ihnen ganz besonderen Herausforderungen. Per Video machen Nachwuchs-Gamer*innen ihren Vorbildern eine Ansage. Egal, ob es darum geht, in kürzester Zeit "Pokémon" zu fotografieren, unter erschwerten Bedingungen eine Bestzeit bei "Mario Kart" zu fahren oder bei "Die Sims" ungewöhnliche Aufgaben zu erfüllen - die Jugendlichen verlangen den Gaming-Profis ihr gesamtes Können ab. Während sich das Zweierteam an der Aufgabe versucht, kommentieren die Nachwuchs-Gamer*innen die Lösungsversuche - und am Ende natürlich auch das Ergebnis. War das Team stark genug für die Ansage?

Für wen ist "Ansage!"?:

"Ansage!" ist ein Format für zehn bis 13-Jährige, die Videospiele lieben und sich in der Gaming-Szene auf YouTube und Twitch bestens auskennen. Die Zielgruppe ist sozial aktiv und untereinander eng vernetzt. Gleichzeitig suchen sie aber auch in ihren Lieblingsspielen den Wettbewerb gegeneinander. Egal ob in der Pause, im Chat oder auf Discord - Gaming ist das Thema, das die Zielgruppe bewegt und überallhin begleitet.

"Ansage!" ist eine Produktion von KiKA und wird von der Rocket Beans Entertainment GmbH umgesetzt. Verantwortliche Redakteur*innen sind Ricarda Eggs, Grit Häfer, Kim Heinze und Silvia John. Alle Inhalte können ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Weitere Informationen zum Format und zu den KiKA-Angeboten für Preteens finden Sie auf kommunikation.kika.de.

