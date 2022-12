ARD Das Erste

Duell der Fußball-Experten - Christoph Daum gegen Reiner Calmund

"Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 5. bis 9. Dezember 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum Wochenstart treffen sich Fußball-Kult-Manager Reiner Calmund und Trainer-Legende Christoph Daum zum Rateduell im "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Seit langem der erste gemeinsame Auftritt der beiden Freunde und Fußball-Fachmänner. Ob sie auch in den "unsportlichen" Frage-Kategorien punkten können?

In seinem persönlichen Countdown "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller" tritt er gewohnt frech, furios und fränkisch mit seinen kuriosen und absurden News auf: der Ur-Franke Michl Müller. Am Dienstag trifft der selbsternannte "fränggische Dreggsagg" zum lustigen Wettraten auf den Karnevalisten, Komiker, Autor und Sänger Bernd Stelter, der in seinem aktuellen Bühnenprogramm behauptet: "Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!".

Im Frühjahr waren Christian Berkel und Peter Lohmeyer gemeinsam in einem Film mit dem vielsagenden Titel "Was uns nicht umbringt" zu erleben. Ob das auch das Motto der beiden ist, wenn sie am Mittwoch gegeneinander zum fröhlichen Rateduell antreten, zu dem Moderator Kai Pflaume die Schauspieler eingeladen hat?

Seine Karriere als Schlagersänger begann Frank Schöbel in der DDR der 1960er Jahre. Achim Reichel gründete 1960 in Hamburg die Band "The Rattles", eine der erfolgreichsten deutschen Beat-Bands. Bis heute begeistern beide mit ihrer Musik ihre Fans. Am Donnerstag rocken die Musiker bei "Wer weiß denn sowas?" ein fetziges Rateduell.

Zum sportlichen Wochenausklang treffen der ehemalige Ringer Frank Stäbler und der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner aufeinander. Beide wurden in ihrer Karriere mehrfache Weltmeister. Doch wer von beiden wird an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton das Ringen um richtige Antworten auf Fragen wie diese gewinnen?

Im Gegensatz zu isländischem Moos ist Irisch Moos ...?

a) reich an ätherischen Ölen

b) keine Flechte, sondern eine Alge

c) keine Nutzpflanze, sondern ein Schädling

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 5. bis 9. Dezember 2022 im Überblick:

Montag, 5. Dezember - Christoph Daum und Reiner Calmund

Dienstag, 6. Dezember - Michl Müller und Bernd Stelter

Mittwoch, 7. Dezember - Christian Berkel und Peter Lohmeyer

Donnerstag, 8. Dezember - Frank Schöbel und Achim Reichel

Freitag, 9. Dezember - Frank Stäbler und Matthias Steiner

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell