KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im Mai: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Streaming-Highlights im Überblick

Erfurt (ots)

Diversität bei KiKA

Der Mai ist Europäischer Monat der Vielfalt, am 23. Mai 2023 ist außerdem der Deutsche Diversity-Tag. KiKA unterstützt beide Anlässe und setzt wertvolle Impulse. Auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App werden jede Menge Inhalte bereitgestellt und hervorgehoben, die das Bewusstsein für eine vielfältige Gesellschaft mit unterschiedlichsten Lebenswegen und -konzepten stärken.

"Moooment!" (KiKA) ab sofort

Sketch-Comedy

Auf verschiedenen Erzählebenen, die von der realen Welt über eine eingefrorene Realität bis hin zu Fantasiewelten reichen, erleben sechs Freund*innen, wie Rassismus, wenn auch teilweise unbewusst, im Alltag weitergetragen wird. Die Kinder klären auf ihre eigene Art auf.

Für wen? Die Sketch-Comedy bringt alle Kinder zum Lachen und feiert mit Humor die Vielfalt unserer Gesellschaft.

Die Sketch-Comedy bringt alle Kinder zum Lachen und feiert mit Humor die Vielfalt unserer Gesellschaft. Wo schauen? "Moooment!" kann jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Schau in meine Welt" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ab 7. Mai 2023

Doku-Reihe

Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" lädt ein, vielfältige Lebenswelten kennenzulernen: Vom Leben in einer Großfamilie (7. Mai 2023) oder einer Kinder-WG (14. Mai 2023), dem Alltag als Nomadenfamilie (21. Mai 2023) oder ein Familienleben mit zwei Müttern (28. Mai 2023) - jede Episode der preisgekrönten Reihe zeigt verschiedenste Lebensmodelle, in denen Kinder heute aufwachsen.

Für wen? Für Grundschüler*innen, Doku-Fans und Familien, die mehr über vielfältige Lebensentwürfe erfahren wollen.

Für Grundschüler*innen, Doku-Fans und Familien, die mehr über vielfältige Lebensentwürfe erfahren wollen. Wo schauen? Neue "Schau in meine Welt"-Folgen werden jeden Sonntag auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

"Elefant, Tiger & Kids" (MDR) ab 8. Mai 2023

Doku-Reihe

Laura, Stella, Inga, Kalid, Jacob und Nick haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Tierpflegekräfte werden und jeden Tag mit Tieren zusammenarbeiten. Gemeinsam wohnen sie für drei Wochen in einer WG und erleben bei einem Praktikum im Zoo Leipzig eine abenteuerliche und lehrreiche Zeit.

Für wen? Für Preteens und Fans der erfolgreichen Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co" (MDR).

Für Preteens und Fans der erfolgreichen Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co" (MDR). Wo schauen? Alle zwölf Episoden "Elefant, Tiger & Kids" (MDR) können ab 8. Mai 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Mia and me - Abenteuer in Centopia" (ZDF) ab 20. Mai 2023

Real- & 3D-CGI-Animationsserie

Alles was der zwölfjährigen Mia von den Eltern geblieben ist, sind ein Armband und ein altes Buch über Einhörner in einem Land namens Centopia. Durch Zufall macht Mia eine fantastische Entdeckung. Sie kann nach Centopia reisen.

Für wen? Für Grundschüler*innen und alle, die gerne in magische Welten eintauchen.

Für Grundschüler*innen und alle, die gerne in magische Welten eintauchen. Wo schauen? Ab 20. Mai 2023 stehen sieben Episoden der vierten Staffel "Mia and me - Abenteuer in Centopia" auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung.

"Romys Salon" (NDR) ab 21. Mai 2023

Spielfilm

Romy muss jeden Tag nach der Schule zu ihrer 69-jährigen Oma Stine, die einen Friseursalon betreibt. Ihre Großmutter ist eine eher strenge und perfektionistische Frau. Doch dann ändert sich etwas: Die Friseurin wird zunehmend verwirrter und vergesslicher, aber auch freundlicher zu Romy. Die Neunjährige freut sich über die neue, wärmere Beziehung - bis der Grund für die Verhaltensänderung klar wird: Stine ist an Alzheimer erkrankt.

Für wen? "Romys Salon" erzählt eine Geschichte für die ganze Familie mit einem behutsamen und komisch-melancholischem Unterton.

"Romys Salon" erzählt eine Geschichte für die ganze Familie mit einem behutsamen und komisch-melancholischem Unterton. Wo schauen? Der Spielfilm kann ab dem 21. Mai 2023 auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

"Die beste Klasse Deutschlands": Clarissa und Tobi im KiKA-Chat am 5. Mai 2023 um 19:30 Uhr

Parallel zum Staffelstart von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) können Fans mit dem Moderationsduo Clarissa und Tobi auf kika.de chatten.

"Schloss Einstein": Schauspieler Johannes Degen und Philip Rüger im KiKA-Chat am 6. Mai 2023 um 15:00 Uhr

Johannes Degen (spielt Colin Tewes) und Philip Rüger (spielt Noah Temel) aus "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) stellen sich am 6. Mai 2023 um 15:00 Uhr den Fragen ihrer Fans.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Monatlich gibt es zwei neue Vorlesegeschichten zu entdecken: "Das alles ist Familie" am 1. Mai 2023 und "Einer von uns!" am 15. Mai 2023, gelesen von "KiKA-Baumhaus"-Moderator Juri Tetzlaff.

"Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) ab 5. Mai 2023

Vorschulserie

Odo ist eine kleine Eule mit großen Ideen. Er weiß, dass er alles kann, was er sich in den Kopf setzt. Weil Odo, anders als alle anderen Eulen, tagsüber nicht schlafen kann, besucht er das Waldcamp, wo Vögel aller Art und Größe zusammen spielen, lernen und lachen.

Für wen? Die preisgekrönte Animationsserie über Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz richtet sich an Vorschüler und Vorschülerinnen.

Die preisgekrönte Animationsserie über Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz richtet sich an Vorschüler und Vorschülerinnen. Wo schauen? Die ersten neun Folgen "Odo - Kleine Eule ganz groß" erscheinen Online-First am 5. Mai 2023 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App. Daraufhin werden täglich zwei weitere Folgen zur Verfügung gestellt.

Freundewelt zu "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) ab 9. Mai 2023

In der neuen Freundewelt von Odo können Kinder die Welt der kleinen Eule im Waldcamp kennenlernen. Zu entdecken gibt es ein buntes Angebot aus Videos, Rezeptideen, einem Online-Game, dem Titellied zum Mitsingen sowie Infos zur Sendung und den Figuren.

Wo suchen? Im Vorschulportal kikaninchen.de können alle Inhalte ab dem 9. Mai 2023 abgerufen werden.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 8. Mai 2023: Neue Aufrufe zum Thema "Dschungel"

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) am 26. Mai 2023: Bastelanleitung und Begleitmaterial für Fidis Abendspiel

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) zum Weltspieltag am 28. Mai 2023: Anleitungen und Ideen zum Thema "Spielen und Toben"

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell