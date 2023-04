KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA für alle: Impulse für eine vielfältige Gesellschaft

Angebote rund um das Thema Diversität für verschiedene Altersgruppen

Erfurt (ots)

Von der Europäische Kommission ausgerufen als European Diversity Month wird im Mai zudem der Deutsche Diversity-Tag gefeiert. KiKA unterstützt beides, setzt sowohl programmliche Impulse für die junge Zielgruppe, als auch im Unternehmen selbst. Unter dem Leitgedanken "KiKA für alle" stärkt und inspiriert der multimediale Contentanbieter das Bewusstsein für eine vielfältige Gesellschaft.

Seit 2020 nimmt KiKA jährlich am Aktionstag der Charta der Vielfalt teil und bietet Schulungen, Workshops und Impulsvorträge für Mitarbeitende an. Wie vielfältig KiKA-Angebote sind und an welchen Stellen es noch Handlungsbedarfe gibt, analysieren Expert*innen zum Diversity-Tag am 23. Mai 2023 im Austausch-Forum mit den KiKA-Redaktionen.

Programmlich wird KiKA Inhalte mit berührenden und nachdenklich machenden Geschichten, anregenden Impulsen und wertvollen Wissensmomenten im Mai und Juni auf allen KiKA-Plattformen in den Mittelpunkt rücken:

Thema: Vielfältige Lebens- und Familienmodelle

Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) lädt ein, vielfältige Lebenswelten kennenzulernen: Vom Leben in einer Großfamilie (7. Mai 2023) oder einer Kinder-WG (14. Mai 2023), dem Alltag als Nomadenfamilie (21. Mai 2023) oder ein Familienleben mit zwei Müttern (28. Mai 2023) - jede Episode der preisgekrönten Reihe zeigt verschiedenste Lebensmodelle, in denen Kinder heute aufwachsen.

Thema: Akzeptanz und Offenheit stärken

Ab 13. Mai 2023 zeigt die mehrfach ausgezeichnete Sketch-Comedy-Reihe "Moooment!" (KiKA), wie auf entlarvende Weise Alltagsrassismus deutlich gemacht werden kann. Im Vorschulformat "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) geht es am 23. Mai 2023 um die Frage, warum es unterschiedliche Hautfarben gibt, und "ENE MENE BU... und dran bist du!" (KiKA) zeigt, wie bunt unsere Welt ist.

Thema: Alter und Generationen

Wie Alzheimer Leben und Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin prägt und verändert, zeigt der Spielfilm "Romys Salon" (NDR) am 21. Mai 2023. Auch die Vorschulserie "Mara besucht ihre Oma" (KiKA) am 23. Mai 2023 befasst sich mit dem Alter und der besonderen Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin.

Thema: Körperliche und geistige Fähigkeiten

Wie Menschen mit Behinderungen den Herausforderungen und Hürden im Alltag mit Stärke und Kompetenz begegnen, zeigt "Löwenzahn" (ZDF) am 21. Mai 2023 in der Folge "Gemeinsam stark - Eine Rampe für die Rollis". Die Steinzeitanimationsserie "Tib & TumTum" (KiKA) erzählt ab 23. Mai 2023 von Andersartigkeit, mutigen Begegnungen und bedingungslosen Freundschaften.

Thema: Blick auf geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung

"Bruno - Was heißt schon 'Mädchenhobby'?" und "Leo - Ich bin ein Junge" sind zwei Episoden aus der Reihe "stark!" (ZDF), die einen Blick auf unterschiedliche Rollenmodelle werfen, und am 14. und 28. Mai 2023 zu sehen sind. "Mädchen oder Junge?" lautet das Thema der "PUR+"-Folge (ZDF) am 21. Mai 2023, in der Eric testet, wie Geschlechter-Schubladen das Verhalten beeinflussen. Die vierteilige preisgekrönte Serie "First Day - Mein Name ist Hannah" (ZDF) zeigt ab 29. Mai 2023, welche Hürden trans* Personen überwinden müssen, um ein selbstbewusstes Leben führen zu können, ab 5. Juni 2023 ist die Fortsetzung "First Day - Alles ist möglich" (ZDF) zu sehen.

Thema: Selbstakzeptanz

Der 11. Juni 2023 steht bei KiKA ganz im Zeichen der Auswirkungen idealisierter Körperbilder. Überschrieben mit "Komm, lieb dich! - Ein Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche zum Thema Selbstakzeptanz" feiert an diesem Tag "Juli tanzt" (ZDF) Premiere: Das beeindruckende Pop-Rap-Musical handelt von der ersten zerbrechlichen Liebe und ermutigt, sich und andere anzunehmen.

Weitere Angebote, Informationen zum Thema Diversität bei KiKA und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de sowie im nonlinearen Newsletter für den Monat Mai.

