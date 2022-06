Aspasia Event GmbH

More Than Words - Die Album Release-Show mit Stefanie Hertel

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

"More Than Words" - Das ist nicht nur eine Band, das ist Familie. Der moderne Country-Rock-Pop ist die gemeinsame Leidenschaft von Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross.

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, 19:30 Uhr präsentiert "More Than Words" mit "Today" ihren zweiten Longplayer. Das neue Album wird im Rahmen eines interaktiven digitalen live Konzertes vorgestellt. Ticketinhaber erhalten die Möglichkeit im Chat der Band persönliche Nachrichten zu schicken und Fragen zu stellen. VIPs erhalten die Möglichkeit sich live mit der Band im Video-Call zu treffen. Das abwechslungsreiche Album verspricht erneut erfrischenden Country-Rock-Pop voller Aufrichtigkeit, Herzenswärme, wohltuender Entspanntheit und Lebensfreude.

"Single und Wohnzimmer-Tickets" ermöglichen den Zugang zur Show über alle handelsüblichen Web-Browser (MAC/PC) und Endgeräte (Computer, Laptop, Tablet, Mobiltelefon) via Internet. Tickets für das Streaming-Spektakel gibt es ab sofort HIER.

Über Aspasia Event:

Unter dem Dach der Manus Holding AG ist 2021 die Aspasia-Event GmbH entstanden, die Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet bringt. Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia-Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von Online- und Hybrid-Events. Ob Musik, Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mit viel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aspasia-event.de

Original-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuell