Aspasia Event GmbH

Versetzung gefährdet - was sich an unserem Schulsystem ändern muss: Neues Programm mit Bob Blume live erleben

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Fehlende technische Ausstattung, mangelhafte Organisation - die Pandemie hat einmal mehr die Schwachstellen unseres Schulsystems offenbart. In "Versetzung gefährdet - was sich an unserem Schulsystem ändern muss" plädiert Lehrer und Blogger Bob Blume, dem in den sozialen Netzwerken Zehntausende folgen, für grundlegende Veränderungen in Schule, Studium und Bildungspolitik. Am 13. Juli 2022, 19:30 Uhr, präsentiert Blume via Live-Stream sein neues Programm. Anhand persönlicher Erfahrungen verdeutlicht er, welche Auswirkungen die derzeitigen Bedingungen auf Schüler*innen, Eltern und Lehrende haben.

Bob Blume selbst ist nicht nur analog im Gymnasium, sondern auch als "Netzlehrer" in sozialen Medien unterwegs und spürt bei seiner Arbeit on- und offline drängende Fragen zu Deutschlands Bildungspolitik auf. Brauchen wir noch Noten? Was macht gute Lehrer*innen aus? Und warum dreht sich eigentlich alles immer nur um den Stoff? Blume möchte längst überholte Lernkonzepte hinter sich lassen - hin zu einem agileren, selbstorganisierten Lernen, bei dem Lehrende als einzige Vermittler*innen ausgesorgt haben. Engagiert und humorvoll widmet sich Blume in seinem neuen Programm der Gegenwart und Zukunft unserer Schulpolitik und ruft mit innovativen Lösungswegen zum Handeln auf. 2022 hat Blume den Award Golden Blogger gewonnen.

Tickets für das Streaming-Spektakel gibt es hier.

Über Aspasia-Events:

Unter dem Dach der Manus Holding AG ist 2021 die Aspasia-Event GmbH entstanden , die Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet bringt. Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia-Events zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von Online- und Hybrid-Events. Ob Musik, Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mit viel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.

Original-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuell