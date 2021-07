Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios begrüßt Zusammenarbeit mit HIMSS bei der Entwicklung eines Messinstruments für den Digitalisierungsgrad im Krankenhaus

Die Bundesregierung hat am Montag bekannt gegeben, das im Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) beschriebene Messsystem für den digitalen Reifegrad von Krankenhäusern in Deutschland künftig durch das Konsortium "Digital Radar" entwickeln zu lassen. Diesem Konsortium gehört die HIMSS Europe GmbH an, der deutsche Ableger der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Healthcare Information Management Systems Society (HIMSS).

Gemeinsam mit weiteren Partnern aus Deutschland und der Schweiz, darunter das Institut für Versorgungsforschung, das RWI sowie Lohfert&Lohfert, wird dieses Konsortium ein Modell zur Messung des Digitalisierungsgrades der deutschen Kliniken aufbauen. Anhand dieses Reifegrad-Modells müssen deutsche Kliniken ihre digitale Entwicklung nachweisen, wenn sie über das Krankenhauszukunftsgesetz Gelder erhalten möchten. Insgesamt stellt der Bund drei Milliarden Euro für die Digitalisierung der Kliniken zur Verfügung. Die Länder schießen ihrerseits weitere 1,3 Milliarden Euro hinzu, sodass insgesamt 4,3 Milliarden Euro ausgeschüttet werden sollen.

Asklepios begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, auf die Erfahrung von HIMSS und deren international lange etabliertes Reifegradmodell zu setzen, das sich deutschen Marktanforderungen anpassen kann, ohne dabei aber die Vergleichbarkeit zu anderen Gesundheitssystemen zu verlieren. Bei Asklepios wird das EMRAM Modell der HIMSS bereits seit drei Jahren genutzt, um die digitalen Reifegrade von Kliniken zu erheben und weiterzuentwickeln. "Wir haben inzwischen sieben Krankenhäuser anhand des Reifegradmodells gemessen und nutzen das System nicht nur für die Bestandserhebung, sondern insbesondere zur digitalen Weiterentwicklung unserer Krankenhäuser", sagt Henning Schneider, CIO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. "Besonders bemerkenswert ist es, dass die einzelnen Stufen des Modells sich daran ausrichten, welche Verbesserungen die Digitalisierung für die Patientenbehandlung und -sicherheit bieten kann. Beides sind Aspekte, die auch für Asklepios im Vordergrund der Digitalisierung ihrer Kliniken stehen."

