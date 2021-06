Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios Kliniken: Philip Dehghan leitet ab 1. Juli 2021 den Konzernbereich Mergers & Acquisitions

Hamburg (ots)

Zum 1. Juli 2021 übernimmt Philip Dehghan (32) die Leitung des Konzernbereichs Mergers & Acquisitions (M&A) der Asklepios Kliniken Gruppe. Er folgt auf Constantin Gutknecht, der den Gesundheitskonzern auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Philip Dehghan ist bereits seit 2017 als Manager M&A für Asklepios tätig und seit Anfang 2019 Geschäftsführer von Minddistrict, einer Asklepios-Tochtergesellschaft, die auf auf E-Mental-Health spezialisiert ist. In den vergangen vier Jahren hat Herr Dehghan mehr als zehn Transaktionen für die Asklepios Gruppe begleitet, vor allem im Bereich der neuen Geschäftsfelder und internationalen Akquisitionen. Herr Dehghan hat an der Rotterdam School of Management der Erasmus University in den Niederlanden ein Studium im Bereich Finance & Investments abgeschlossen. Vor seinem Einstieg bei Asklepios war er mehrere Jahre in der M&A-Beratung bei PwC und CASE Corporate Finance (Teil der ABN AMRO Gruppe) tätig.

"Das Aufgabenfeld M&A ist für Asklepios von großer und wachsender Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dehghan einen erfahrenen und qualifizierten Spezialisten aus den eigenen Reihen für die Konzernbereichsleitung gewinnen konnten und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Führungsaufgabe," sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. "Gleichzeitig danken wir Herrn Gutknecht für die geleistete Arbeit", so Hankeln.

Ein Foto von Philip Dehghan liegt dieser Pressemitteilung bei (©: Asklepios)

