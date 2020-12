ZDF

"Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" im ZDF

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag erwartet die ZDF-Zuschauer eine besondere Ausgabe der "Helene Fischer Show": Mit "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" präsentiert Europas erfolgreichste Entertainerin am Freitag, 25. Dezember 2020, um 20.15 Uhr ihre persönlichen Highlights der vergangenen neun Jahre. Mit unvergesslichen Auftritten, vielen nationalen und internationalen Gaststars, spektakulärer Akrobatik und natürlich jeder Menge Musik. In der ZDFmediathek ist die Show nach der TV-Ausstrahlung ab 23.15 Uhr verfügbar.

In "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" wird es ein Wiedersehen geben mit den beliebtesten und größten Stars, die in den letzten Jahren in der Show zu Gast waren. Mit dabei sind unter anderen die Weltstars Tom Jones und Andrea Bocelli, die Rocklegenden von Queen mit Adam Lambert, Barbara Schöneberger, Peter Maffay, "Backstreet Boy" Nick Carter, "Mr. Despacito" Luis Fonsi, die US-Stars Josh Groban und Michael Bolton, Mark Forster, Matthias Schweighöfer, James Blunt, die Schlager-Power-Frauen Maite Kelly und Kerstin Ott, Violinistin Lindsey Stirling, die Comedians Martina Hill, Maddin Schneider und Ralf Schmitz, Stimmwunder Celine Tam, die Schweizer Sängerin Melanie Oesch sowie Singer-Songwriterin Ina Regen. Natürlich dürfen die großen Hits von Helene Fischer selbst nicht fehlen.

Die Fernsehzuschauer können noch einmal in die zauberhaften Welten von "Ice Age", "Tanz der Vampire" und "Tarzan" eintauchen. Es gibt ein Wiedersehen mit "Mary Poppins" sowie "Ernie & Bert". Artistik auf Weltklasse-Niveau wird von "Zurcaroh" und "Diavolo" sowie von der aus dem Libanon stammenden Tanzformation "Mayyas" geboten.

Ursprünglich war geplant, die zehnte Ausgabe der "Helene Fischer Show" vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen, doch die anhaltenden Corona-Beschränkungen ließen dies nicht zu.

Die 180-minütige Sendung "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" ist eine Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF und SRF.

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos der "Momente" aus bisherigen Shows sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/helenefischer

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/5dB/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell