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Aus Altgeräten werden neue Chancen: Neun Schulen sammeln wieder in Hannover und der Region Hannover Elektroschrott-Teile

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Hannover (ots)

Unter der Schirmherrschaft von Umweltminister Christian Meyer startet der bekannte Schulwettbewerb E-Waste Race als Elektro-Cup in die nächste Runde. Der Startschuss fiel am 25. August 2026 im Gymnasium Mellendorf; gesammelt wird vom 31. August bis 23. September

Der bekannte Schulwettbewerb geht diesmal nur in Hannover & Region in die bereits neunte Runde. Vom 31. August bis zum 23. September 2026 sammeln Schülerinnen und Schüler aus neun Schulen wieder Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft. Die Schule mit der größten Sammelmenge gewinnt den freundschaftlichen Wettbewerb und einen Ausflug nach Bremen - aber alle machen Erfahrungen, die kein Unterricht zu vermitteln vermag. Der eigentliche Gewinner ist jedoch die Umwelt: Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen und ausgediente Geräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt.

Der Start fällt in eine Zeit, in der aktuell veröffentlichte Zahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) den Handlungsbedarf deutlich machen. *Im Jahr 2024 wurden in Niedersachsen rund 85.500 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Erstbehandlung abgegeben. Das waren 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Bundesweit stieg die erstbehandelte Menge dagegen um 1,5 Prozent. Niedersachsen hatte einen Anteil von 9,3 Prozent am bundesweiten Aufkommen.

Gleichzeitig zeigt die Statistik, welches Potenzial in den Altgeräten steckt. Was zurückgegeben wird, kann erfolgreich recycelt werden: 80,8 Prozent der niedersächsischen Menge - zusammen rund 69.100 Tonnen - wurden dem Recycling zugeführt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Den größten Anteil machten Haushaltskleingeräte einschließlich Photovoltaikmodulen aus: Mit rund 30.100 Tonnen entfielen 35,2 Prozent auf Geräte wie Staubsauger, Toaster, Bügeleisen und Hi-Fi-Anlagen, um die es auch beim Elektro-Cup geht. * Landesamt für Statistik Niedersachsen, Pressemitteilung Nr. 038 vom 07.04.2026

"Beim Elektro-Cup wird für Schülerinnen und Schüler aus einem abstrakten Umweltthema eine konkrete Gemeinschaftsaufgabe, die viel bewirkt und einen wichtigen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leistet. Durch die finanzielle Förderung der lavera Thomas Haase Stiftung konnten in dem Projekt seit 2022 bereits **64 Tonnen Elektro-Kleingeräte incl. Kabel oder Handys eingesammelt werden, allein im letzten Jahr fast 16 Tonnen", sagt Sabine Kästner, PR und Nachhaltigkeit der lavera Thomas Haase Stiftung.

Im Elektro-Cup übernehmen die Schülerinnen und Schüler selbst die Verantwortung: Sie sprechen Familien, Nachbarinnen und Nachbarn an, organisieren die Abholung und sammeln die Geräte außerhalb des regulären Unterrichts. Dabei setzen sie sich mit Konsum, Weiterverwendung, Reparatur und Recycling auseinander. Oder organisieren Reparatur-Cafes und entwickeln kreative Ideen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Geräte, die noch funktionieren, werden nach Möglichkeit weitergegeben.

Folgende Schulen nehmen am Projekt teil: Wilhelm-Raabe-Schule Hannover, Albert-Einstein-Schule Laatzen Goetheschule KGS Barsinghausen, Gymnasium Mellendorf, Gymnasium Schillerschule Hannover, Bertolt-Brecht-Gesamtschule Seelze, Grundschule Wettmar, Montessori Schule Hannover, Otto-Hahn-Gymnasium Springe.

Dr. Heiko Marten, Geschäftsführer der ELPRO Elektro Recycling GmbH: "Wir sind stolz, dieses Projekt erneut zu begleiten. Vom Start des vierwöchigen Races bis zur Siegerehrung erleben wir jedes Mal aufs Neue, wie sehr sich Schüler für Recycling begeistern - ein starkes Zeichen für die Zukunft."

Christian Kossenjans und Konstantin Schremmer, Projektleitende Lehrkräfte des Gymnasiums Mellendorf: "In Elektroschrott stecken wertvolle Rohstoffe, die ohne fachgerechte Entsorgung und Recycling verloren gehen. Durch den Elektro-Cup werden die Schülerinnen und Schüler für die Themen Reduce, Repair und Recycle sensibilisiert, die wichtige Bausteine einer Kreislaufwirtschaft sind. Durch den Wettbewerb am Gymnasium Mellendorf erfahren sie, wie sie selbst Ressourcen schonen und zu einem nachhaltigeren Handeln im Alltag beitragen können. Ins Handeln zu kommen ist der richtige Ansatz - machen statt wollen. Das GM ist bereit!"

Über die lavera Thomas Haase Stiftung Die lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber desNaturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens. Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen. lavera Thomas Haase Stiftung

Über die ELPRO Elektro Recycling GmbH ELPRO ist spezialisiert auf die fachgerechte Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und sorgt für die umweltgerechte Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe und bereits im dritten Jahr in Folge Partner des Projektes. ELPRO Elektro Recycling - Für die Zukunft

Über den Elektro-Cup - neuer Name, gleiche Zielsetzung Der Elektro-Cup ist ein Schulwettbewerb der Initiative Das macht Schule. Die Mission von Das macht Schule ist, Lehrkräften die Umsetzung praxisnaher Projekte zu erleichtern, die Selbstwirksamkeit, Lebenskompetenzen und Nachhaltigkeitsbewusstsein fördern. Die außerschulischen Projekte tragen dazu bei, Lücken im Bildungssystem zu schließen und fördern nachhaltiges Handeln sowie soziales Engagement und wirken weit über die Schule hinaus. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt, wird durch Stiftungen und Spenden finanziert und ist Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) sowie im Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.). Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns;

Der Elektro-Cup in Hannover und Region, sowie der Region Schaumburg ist ein Gemeinschaftsprojekt der lavera Thomas Haase Stiftung und der Initiative Das macht Schule und wird 2x pro Jahr durchgeführt. Die fachgerechte Verwertung der gesammelten Geräte erfolgt mit dem Recyclingpartner ELPRO Elektro Recycling GmbH. **- Elektro-Cup - Das macht Schule

Seit dem Start des Projekts in Niedersachsen im Jahr 2022 haben die teilnehmenden Schulen bereits mehr als 110.000 Elektroaltgeräte gesammelt - das entspricht nach Projektangaben dem Gewicht von mehr als 60 Kleinwagen. _________________________________________________________________

LSN-Begrifflichkeit: Die 85.500 Tonnen bezeichnen das Aufkommen behandelter beziehungsweise zur Erstbehandlung abgegebener Elektro- und Elektronikaltgeräte. Das ist nicht automatisch mit einer bundesrechtlichen Sammelquote gleichzusetzen. Daher wird von "Aufkommen" und "Erstbehandlung" gesprochen.

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