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Naturoase mitten in Deutschland: Der lavera Wald der lavera Thomas Haase Stiftung wächst und gedeiht

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Hannover/Northeim (ots)

Anlässlich des Welttags des Naturschutzes am 28. Juli zieht die lavera Thomas Haase Stiftung eine beeindruckende Bilanz: Gut zwei Jahre nach der ersten Aufforstung des 12 Hektar großen Waldgebiets "Am Sommerberg" bei Northeim entwickelt sich ein artenreicher Mischwald, der Biodiversität erlebbar macht - und beweist, dass ein durchdachtes Pflanzkonzept auch unter schwierigen Bedingungen aufgeht.

Was einst von Borkenkäfer geschädigten Fichten geprägt war, verwandelt sich heute in eine lebendige Naturoase: Am Sommerberg - dem eigenen lavera Wald - trägt die lavera Thomas Haase Stiftung dazu bei, für intakte Waldflächen und natürliche Lebensräume zu sorgen.

Ein Wald, drei Zonen - ein ganzheitliches Konzept

Das Gelände Am Sommerberg gliedert sich in drei charakteristische Bereiche: eine artenreiche Wiese, einen abschüssigen Hang und ein exponiertes Hochplateau. Genau diese Topographie machte die Aufforstung zur echten Herausforderung - und zum idealen Lernprojekt.

Auf dem Hochplateau, wo steiniges Gelände, intensive Sonneneinstrahlung und geringe Wasserkapazität die Bedingungen bestimmen, wurden in Anlehnung an die Bewaldung des Sollings klimaresistente Baumarten in Gruppen gepflanzt: Mammutbäume, Tulpenbäume, Kalifornische Roteichen sowie Traubeneichen - ergänzt durch Douglasien, Küstentannen und Hemlocktannen. Was vorher noch eine rund 2 Hektar große Waldwüste war, verwandelt sich heute in ein kleines Stück "Klein-Amerika" - und zeigt schon nach gut zwei Jahren eindrucksvoll, wie anpassungsfähig die Natur ist, wenn man ihr die richtigen Bedingungen gibt und sich auf sie einstellt.

Am abschüssigen Hang sowie im Waldinneren, die als Ergänzung zur Naturverjüngung als punktuelle Starthilfe Winterlinde, Hainbuche und Flatterulme erhalten haben, entwickeln sich diese wärme- und trockenheitsliebenden Baumarten ebenfalls prächtig.

Wachstum, das begeistert

Das Ergebnis nach gut zwei Jahren spricht für sich: Auf dem herausfordernden Hochplateau sind die Jungbäume im laufenden Jahr um mehr als einen Meter gewachsen. Die Artenvielfalt ist überall spürbar, das Gebiet erwacht zu neuem Lebensraum und begeistert mit seinen blühenden Wildpflanzen und Insektenreichtum.

"Unser Pflanzkonzept geht auf - und genau das liebe ich an meinem Beruf. Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten - und dem Wald die Zeit geben, die er braucht. Der Sommerberg-Wald der lavera Thomas Haase Stiftung zeigt, dass ein gut durchdachtes Pflanzkonzept erfolgreich ist."

Jörg Nedden, Forstwissenschaftler und Projektverantwortlicher

"Was hier am Sommerberg entsteht, ist weit mehr als ein Aufforstungsprojekt - es ist Natur pur, wenn man so will. Ein Ort, an dem ein Urwald von morgen entstehen darf. Wir sind begeistert, wie sich das Waldgebiet an allen Stellen entwickelt. Biodiversität und Artenvielfalt sind im lavera Wald überall spürbar." Sabine Kästner, PR-Verantwortliche für lavera Thomas Haase Stiftung

Naturschutz als Stiftungsauftrag

Die lavera Thomas Haase Stiftung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Umwelt- und Bildungsprojekte zu fördern und die Natur zu bewahren. Der Erwerb und die Aufforstung des lavera Walds Am Sommerberg ist eines der Herzstücke dieser Arbeit - und ein greifbares Symbol für den Anspruch, den auch lavera Naturkosmetik und Laverana prägen: Verantwortung gegenüber Mensch und Natur zu übernehmen.

Mehr Informationen zur lavera Thomas Haase Stiftung, dem Waldprojekt sowie dem Umweltprojekt E-Waste-Race finden Sie ab sofort unter: https://www.lavera.de/pages/lavera-thomas-haase-stiftung

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Über die lavera Thomas Haase Stiftung

Die lavera Thomas Haase Stiftung wurde von Thomas Haase, dem Gründer der Naturkosmetikmarke lavera, ins Leben gerufen. Sie engagiert sich für den Schutz und die Förderung natürlicher Lebensräume sowie für Umwelt- und Bildungsprojekte, die das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur stärken. Mit dem lavera Wald "Am Sommerberg" schafft die Stiftung einen Ort, an dem Natur und Biodiversität wieder erlebbar werden.

Über lavera Naturkosmetik

lavera steht seit fast 40 Jahren für Naturkosmetik, die Wirkung und Natürlichkeit vereint - ohne Kompromisse. Gegründet 1987 von Thomas Haase, verbindet lavera wissenschaftliche Forschung mit dem Respekt vor der Natur. Alle Produkte sind frei von Tierversuchen und setzen auf natürliche Inhaltsstoffe. Mit dem lavera Waldprojekt forstet lavera europaweit auf: https://www.lavera.de/pages/nachhaltigkeit-projekte

Welttag des Naturschutzes - 28. Juli

Der Weltnaturschutztag wurde am 28. Juli 1972 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Seitdem steht er für das weltweite Engagement zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und macht die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit in den Bereichen Klima, Biodiversität und nachhaltige Entwicklung sichtbar.

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