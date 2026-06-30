Laverana GmbH

lavera unterstützt Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT mit Produktspende von rund 59.000 Produkten

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Hannover (ots)

Manchmal braucht es nicht viele Worte. Ein LKW mit 16 Europaletten voller Pflegeprodukte rollte am heutigen Dienstag auf das Gelände des Kinder- und Jugendkrankenhauses AUF DER BULT in Hannover - und mit ihm ein klares Bekenntnis: sich sozial zu engagieren, wenn es möglich ist.

Der Hannoveraner Naturkosmetikhersteller Laverana, bekannt durch seine Marke lavera Naturkosmetik, übergibt eine umfangreiche Produktspende an das Kinderkrankenhaus. Abgewickelt wird die Spende, die der Verein FREUNDE AUF DER BULT E.V. zusammen mit Laverana ermöglicht, über die Stiftung der Hannoverschen Kinderheilanstalt. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die gebraucht werden: Wundschutzcreme Baby & Kinder sowie Waschlotion & Shampoo in praktischen Kleingrößen für die tägliche Hygiene. Für die Mütter, die ihre Kinder durch schwierige Tage begleiten oder werdende Mamas, gibt es lavera Körperöl und für die Teams auf den Stationen und den Abteilungen des Gesundheitscampus - als kleines Dankeschön für ihre Arbeit - ebenfalls lavera Produkte zum persönlichen Gebrauch.

Es ist nicht das erste Mal, dass Laverana an das Kinderkrankenhaus AUF DER BULT spendet. Bereits zuvor hatte die LAVERA THOMAS HAASE STIFTUNG anlässlich des 70. Geburtstages von Unternehmensgründer Thomas Haase eine Geldspende übergeben, mit der Krankenzimmer des neu eröffneten Hauses kindgerecht gestaltet wurden.

Für Laverana ist das Engagement Teil eines gelebten Selbstverständnisses. Bereits in diesem Jahr hatte das Unternehmen das Verteilerzentrum der Tafeln in Springe unterstützt. "Wir sind ein Unternehmen aus der Region und wir möchten etwas zurückgeben - an die Menschen, die hier leben, oder auch an die, die sich für sie einsetzen", sagt Sabine Kästner, Unternehmenssprecherin der Laverana. "Denn Mitarbeiter eines Krankenhausbetriebes leisten jeden Tag Außerordentliches."

Über das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT:

Das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT, mit mehr als 250 Betten, blickt auf eine über 150-jährige Tradition in der Kindermedizin zurück. Als Teil der gemeinnützigen Stiftung Hannoversche verfügt es über ein breites und gleichzeitig hochspezialisiertes Versorgungsangebot für Kinder und Jugendliche. Vieles, was kranken Kindern und ihren Angehörigen den Aufenthalt angenehmer macht, wird seit 70 Jahren vom Verein der FREUNDE AUF DER BULT E.V. tatkräftig und mit viel Herzblut ermöglicht. "Wir sind froh, dass wir in der Partnerschaft mit Laverana mit dieser tollen Aktion die Möglichkeit nutzen können, all den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Besonderes zukommen zu lassen,", so die Vorsitzende der FREUNDE AUF DER BULT E.V., Ursula Wembacher.

"Diese großartige Aktion macht deutlich, wie viel regionale Verbundenheit für unser Kinderkrankenhaus bewirken kann. Danke an Laverana und an den Verein der FREUNDE AUF DER BULT E.V.", ergänzt Ann-Christin Ahrens, die seit diesem Jahr als Referentin im Fundraising für die Hannoversche Kinderheilanstalt tätig ist.

Über lavera Naturkosmetik

Seit der Gründung von lavera im Jahr 1987 folgt Thomas Haase einer klaren Vision: hochwertige Naturkosmetik für alle zugänglich zu machen. Mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung zählt Laverana heute zu den Pionieren der Naturkosmetik. Mehr als 450 Mitarbeiter:innen verbinden tiefes Wissen über die Kraft der Natur mit höchsten wissenschaftlichen Standards. Von der ersten Idee bis zur fertigen Formel entsteht alles aus einer Hand in der Region Hannover. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch seine Produkte und sein Engagement nachhaltiger zu gestalten. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. www.lavera.de

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