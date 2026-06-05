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40 Jahre ÖKO-TEST - Zwei lavera Naturkosmetik Produkte erhalten Note sehr gut

Sonnenlotion Sensitiv Kids LSF 50 und Baby & Kinder Wundschutzcreme - Prüfschwerpunkt liegt auf Inhaltsstoffsicherheit

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Hannover (ots)

Im aktuellen ÖKO-TEST Magazin (Ausgabe 06/2026) wurden zwei Produkte der Marke lavera Naturkosmetik (Laverana GmbH & Co. KG, Hannover) mit der Note "sehr gut" bewertet: die lavera Sonnenlotion Sensitiv Kids LSF 50 im Test Sonnenschutzmittel 50/50+ (ab S. 26) sowie die lavera Baby & Kinder Wundschutzcreme im Test Wundschutzcremes (ab S. 82).

ÖKO-TEST seit 40 Jahren - eine feste Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher

ÖKO-TEST prüft seit 1985 - also seit 40 Jahren - unabhängig Produkte und veröffentlicht die Ergebnisse monatlich im gleichnamigen Magazin. Das Prüfsiegel ist insbesondere bei Verwenderinnen und Verwendern zertifizierter Naturkosmetik ein wichtiger Orientierungsanker: Es macht Inhaltsstoffqualität transparent und ermöglicht einen nachvollziehbaren Vergleich auf Basis unabhängiger Laboranalysen - unabhängig von Herstellerangaben oder Marketingversprechen. (Quelle: oekotest.de)

Warum zertifizierte Naturkosmetik bei Inhaltsstofftests im Vorteil ist

Ein wesentlicher Grund, warum lavera Produkte in unabhängigen Prüfungen wie ÖKO-TEST regelmäßig überzeugen, liegt u.a. am eigenen Anspruch und dem Zertifizierungsstandard selbst. lavera Naturkosmetik ist nach dem NATRUE-Standard zertifiziert - einem der international anerkannten Standards für Natur- und Biokosmetik. Der NATRUE-Standard definiert verbindlich, welche Inhaltsstoffe in zertifizierten Produkten verwendet werden dürfen: Grundlage sind ausschließlich Substanzen natürlichen Ursprungs. Synthetische Duftstoffe, Parabene, Silikone, Mineralöle oder PEG-Verbindungen sind nach NATRUE-Kriterien nicht zulässig. Genau diese Substanzen stehen bei ÖKO-TEST-Prüfungen häufig im Fokus der Laboranalysen und führen bei konventionellen Produkten zu Abwertungen.

Zertifizierte Naturkosmetik schließt viele kritische Inhaltsstoffe also bereits durch den eigenen Qualitätsrahmen aus.

(Quelle: NATRUE, natrue.org - Was macht das NATRUE-Label besonders?; NATRUE-Label: Kriterien für Natur- und Biokosmetik, Version 3.9)

Testkriterien - Inhaltsstoffe im Mittelpunkt

Die Bewertungen von ÖKO-TEST basieren auf mehreren Prüfkategorien, die je nach Produktart variieren. Im aktuellen Sonnenschutzmitteltest LSF 50/50+ wurden unter anderem folgende Parameter untersucht: Analyse auf gesundheitlich bedenkliche Substanzen (u. a. deklarationspflichtige Duftstoffe, Phthalate, chemische UV-Filter wie DHHB sowie den verbotenen Weichmacher DnHexP), per In-vitro-Methode gemessener Lichtschutzfaktor (ISO 23675:2024), Kunststoffverbindungen in der Rezeptur sowie Mängel bei Verpackung und Produktauslobungen. Im Test Wundschutzcremes standen insbesondere Mineralölbestandteile (MOAH), Duftstoffe und Allergene, PEG/PEG-Derivate, halogenorganische Verbindungen sowie Formaldehyd im Fokus.

(Quelle: ÖKO-TEST Magazin, Ausgabe 06/2025, S. 26 ff. und S. 82 ff.; Testparameter abrufbar unter oekotest.de)

Kinderhaut: biologische Besonderheiten erfordern geprüfte Inhaltsstoffe

Hintergrund der strengen Prüfkriterien bei Kinderprodukten ist die biologische Besonderheit der Kinderhaut: Sie unterscheidet sich grundlegend von der Haut Erwachsener. Bis zum Alter von etwa sechs Jahren ist die Hautbarriere noch nicht vollständig ausgereift - sie ist dünner, durchlässiger und weist im Verhältnis zur Körpermasse eine größere Oberfläche auf. Infolgedessen können Substanzen leichter und in höheren Mengen in den Organismus gelangen. Pflegeprodukte für Kinder sollten daher ausschließlich auf Inhaltsstoffe setzen, deren Unbedenklichkeit belegt ist.

(Quellen: Karger Publishers, Kompass Dermatologie: "Kinderhaut versus Erwachsenenhaut", DOI: 10.1159/000454908; Dermatologikum Hamburg: "Besonderheiten der Haut von Kindern und Babys", dermatologikum.de)

Julia Michel, Chief Marketing Officer, Laverana GmbH & Co. KG: "Kinderhaut ist empfindlich und braucht besonderen Schutz - das ist bei unserer Produktentwicklung Anspruch und Selbstverständlichkeit. Wir wählen Inhaltsstoffe sorgsam aus. Denn nur wenn Inhaltsstoffe wirklich unbedenklich sind, können sie gut vertragen und bedenkenlos angewendet werden."

Siegel und Lizenz - sichtbare Qualität am Point of Sale

Produkte, die bei ÖKO-TEST mit "sehr gut" oder "gut" bewertet werden, können das Prüfsiegel per Lizenz auf der Produktverpackung führen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das eine direkt sichtbare, unabhängig vergebene Orientierungshilfe.

Ob Sonnenschutz, Babypflege, Körperpflege oder Deodorant - ÖKO-TEST-geprüfte lavera Produkte finden sich quer durch das gesamte Sortiment. Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt 284 lavera Produkte in ÖKO-TEST-Prüfungen bewertet, der überwiegende Teil davon mit "sehr gut" oder "gut". Das unterstreicht die kontinuierliche Qualitätsorientierung der Marke - über einzelne Testzeiträume hinaus.

(Quelle: interne Auswertung Laverana GmbH & Co. KG, Testhistorie ab 2000)

Über Laverana / lavera Naturkosmetik

Die Laverana GmbH & Co. KG ist ein deutsches Naturkosmetik-Unternehmen mit Sitz in Hannover und wurde wie die Marke lavera Naturkosmetik 1987 von Thomas Haase gegründet. Alle Produkte werden ohne Tierversuche entwickelt und ausschließlich mit natürlichen bzw. naturbasierten Inhaltsstoffen formuliert. lavera ist nach dem NATRUE-Standard zertifiziert und vertreibt seine Produkte in mehr als 40 Ländern.

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