Laverana GmbH

Mehr als Lebensmittel - lavera spendet 5.000 Duschprodukte an das Verteilzentrum der Tafeln in Springe - Wenn Körperpflege für Würde steht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hannover-Barsinghausen (ots)

Wer an Tafeln denkt, denkt zunächst an Lebensmittel. Doch Menschen in Not brauchen mehr als Nahrung - sie brauchen auch das Gefühl, am Leben teilhaben zu können. Dazu gehört Körperpflege.

lavera Naturkosmetik aus der Region Hannover startet eine Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Tafeln Niedersachsen/Bremen e.V. und spendet fünf Paletten mit rund 5000 Duschprodukten an das Verteilzentrum Springe - das aktuell 51 angeschlossene Tafeln in der Region beliefert - von Bückeburg, Barsinghausen über Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Gifhorn bis nach Göttingen, mitten in laveras Heimatregion. Die Produkte wurden direkt am Unternehmensstandort in Bantorf abgeholt und gelangen so unmittelbar zu den Menschen, die sie brauchen.

Die Tafeln - unverzichtbar für immer mehr Menschen

Die Zahlen sind ernüchternd: Rund 974 Tafeln mit über 2.000 Ausgabestellen versorgen deutschlandweit rund 1,5 Millionen Menschen - 50 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Knapp ein Drittel aller Tafel-Kund:innen ist minderjährig. Auch ältere Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, zählen zunehmend zu den Hilfesuchenden. Rund 200.000 von Armut betroffene Menschen versorgen sich in Niedersachsen und Bremen über die Tafeln regelmäßig mit Lebens, Saison- und Hygieneartikeln. In Zukunft werde der Bedarf eher mehr als weniger sein, teilte der Landesverband der Tafeln im Dezember 2025 mit. Bundesweit organisiert in 13 Landesverbänden, wird das Netzwerk von rund 60.000 ehrenamtlichen Helfer:innen getragen.

Gleichzeitig geraten die Tafeln selbst unter Druck: Zwei Drittel berichten, dass gespendete Lebensmittelmengen nicht ausreichen. Ein Drittel musste bereits Wartelisten oder Aufnahmestopps einführen.

Was dabei fast immer fehlt: Hygiene- und Körperpflegeprodukte. Sie werden seltener gespendet - obwohl Körperpflege für Würde steht und das gute Gefühl mit sich selbst. Für lavera ist das keine Randnotiz, sondern Kern des eigenen Anspruchs.

Regional verwurzelt - nah, konkret, wirksam

"Wir sind ein niedersächsisches Unternehmen - und die Tafeln, die das Verteilzentrum Springe beliefert, versorgen Menschen in unserer direkten Nachbarschaft: in Bückeburg, Barsinghausen, Hannover, Celle, Hildesheim, Göttingen und vielen weiteren Städten und Regionen in Niedersachsen", sagt Sabine Kästner, Unternehmenssprecherin und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei lavera. "Die Kooperation macht es uns möglich, Menschen in unserer Region direkt zu helfen."

Für lavera ist die Spende zugleich ein konsequenter Schritt im Umgang mit nicht mehr verkäuflichen Produkten: Statt Ware zu entsorgen, wird sie wenn es möglich ist dorthin gegeben, wo sie gebraucht wird. "Wir wollen so wenige Produkte wie irgend möglich vernichten", so Kästner. "Wenn Produkte aus dem Verkauf ausscheiden, fragen wir uns immer: "Wer kann sie brauchen?"

Die Spende an das Verteilzentrum der Tafeln in Springe reiht sich ein in ein kontinuierliches soziales Engagement: Nicht verkäufliche Produkte gehen bei Verfügbarkeit an die Stadt Barsinghausen für Hilfsprojekte in der Ukraine und die Partnerstadt Kovel sowie an die Spendenplattform Innatura, die soziale Organisationen bundesweit mit Sachspenden versorgt.

Eine Einladung zum Mitmachen

lavera möchte mit diesem Engagement nicht glänzen, sondern ermutigen. Ähnlich wie beim Einsatz für private Waldbesitzer, denen lavera hilft, durch Klimaschäden zerstörte Waldflächen wieder aufzuforsten, geht es um eine einfache Überzeugung: Wer die Möglichkeit hat zu helfen, sollte es tun - und andere damit inspirieren, es ihm gleichzutun.

Unternehmen mit nicht mehr verkäuflichen, aber einwandfreien Produkten haben eine unkomplizierte Chance, Gutes zu tun. "Das Verteilzentrum Springe bringt die nötige Logistik mit - und zeigt, wie problemlos solche Spenden ankommen können", so Sabine Kästner. "Es braucht nicht viel. Manchmal reicht eine Dusche."

Quellen: Tafel-Umfrage 2025, www.tafel.de; https://ots.de/CFC5Tj

Über lavera Naturkosmetik

lavera. Purely Natural. Truly Beautiful.

Seit der Gründung von lavera im Jahr 1987 folgt Thomas Haase einer klaren Vision: hochwertige Naturkosmetik für alle zugänglich zu machen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung zählt das Familienunternehmen heute zu den Pionieren der Naturkosmetik. Mehr als 450 Mitarbeiter:innen verbinden tiefes Wissen über die Kraft der Natur mit höchsten wissenschaftlichen Standards. Von der ersten Idee bis zur fertigen Formel entsteht alles aus einer Hand. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch seine Produkte und sein Engagement nachhaltiger zu gestalten. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. www.lavera.de

Tafel Landesverband Niedersachsen-Bremen e.V.

Das Verteilzentrum Springe gibt es seit 2024. Mit ausreichend Palettenstellplätzen für Kühl- und Tiefkühlwaren sowie Trockenwaren bedient es aktuell 51 angeschlossene Tafeln. Das Verteilzentrum ist damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Herstellern und Anbietern von Waren, der Dachorganisation Tafel Deutschland und den einzelnen Tafeln. Es ermöglicht eine unkomplizierte schnelle Aufnahme von Produkten und ist für Akteure, die überschüssige Ware abzugeben haben, eine gut erreichbare Anlaufstelle. vz-hannover@tafel-niedersachsen-bremen.de

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell