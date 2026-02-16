Laverana GmbH

Hannover, aufgepasst: E-Waste Race startet wieder/ Neun Schulen sammeln Elektroschrott aus privaten Haushalten ein

Hannover (ots)

Heute gaben Schirmherr Oberbürgermeister Belit Onay, die Initiatoren "Das macht Schule" und die Lavera Thomas Haase Stiftung sowie Recyclingpartner ELPRO Elektro Recycling GmbH den offiziellen Startschuss für das nächste E-Waste Race 2026 in Hannover. Die Auftaktveranstaltung fand um 11:00 Uhr in der IGS Büssingweg statt und markierte den Beginn der vierwöchigen Elektroschrott-Sammelaktion, bei der Schülerinnen und Schüler aus neun Schulen ausgediente Elektrogeräte aus privaten Haushalten einsammeln und einer fachgerechten Verwertung zuführen.

Gemeinsam wertvolle Rohstoffe retten und Umwelt schützen

Deutschland steht beim Thema Elektroschrott vor einer zwiespältigen Situation: Während das gesetzlich vorgeschriebene EU-Sammelziel von 65 Prozent deutlich verfehlt wird - die Sammelquote liegt bei nur rund 32 Prozent - zeigen aktuelle Zahlen des Umweltbundesamtes erfreuliche Fortschritte bei den Recyclingquoten: Über 82 Prozent des gesammelten Elektroschrotts werden erfolgreich recycelt. Das Problem liegt also nicht in der Verwertung, sondern im Sammeln selbst. (www.umweltbundesamt.de)

"Genau hier setzen wir mit dem E-Waste Race an", erklärt Sabine Kästner, Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit bei der Laverana Thomas Haase Stiftung. "Die hervorragenden Recyclingquoten zeigen, dass das System funktioniert - wenn die Geräte erst einmal im Kreislauf sind. Unser Ziel ist es, mit dieser Aktion Bewusstsein zu schaffen und aktiv zum Mitmachen zu animieren. Denn in vielen Haushalten schlummern ausgediente Elektrogeräte und damit wertvolle Rohstoffe in Schubladen, die dort nicht hingehören. Gemeinsam mit den Schulen möchten wir zeigen, dass jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten kann - für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und eine nachhaltige Zukunft. Wir freuen uns, dass wieder neun Schulen dabei sind und wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg!"

Belit Onay, Oberbürgermeister Stadt Hannover:

"Das E-Waste Race zeigt eindrucksvoll, wie praktische Umweltbildung gelingen kann: Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung, setzen sich aktiv mit Konsum und Ressourcen auseinander und wirken damit weit über die Schule hinaus in ihre Nachbarschaften. Genau dieses Engagement brauchen wir, um Nachhaltigkeit im Alltag zu verankern."

Neun Schulen - ein Ziel: Elektroschrott zurück in den Kreislauf

Über einen Zeitraum von vier Wochen sammeln insgesamt neun Schulen aus Hannover und der Region Elektroschrott. Mit dabei sind:

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Hannover

IGS Badenstedt, Hannover

Wilhelm Raabe Schule, Hannover

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld

IGS Büssingweg, Hannover

Helene-Lange Schule, Hannover

IGS Südstadt, Hannover

KGS Ronnenberg

Gymnasium Lehrte

Die Elektroschrott-Sammelaktion verbindet praktische Umweltbildung mit gesellschaftlichem Engagement. Schülerinnen und Schüler lernen dabei nicht nur die Bedeutung von Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft kennen, sondern werden selbst zu aktiven Gestaltern des Wandels. Alte Smartphones, Tablets, Kabel, Föhne oder defekte Küchengeräte - alles wird gesammelt, fachgerecht recycelt und die wertvollen Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.

Mitmachen erwünscht: So können Sie unterstützen

Bürgerinnen und Bürger aus Hannover und der Region sind herzlich eingeladen, die Aktion zu unterstützen. Wer seinen Elektroschrott abgeben möchte, kann sich auf der Plattform www.ewasterace.de eintragen oder direkt bei einer der teilnehmenden Schulen melden. Zudem initiieren die Schulen während des vierwöchigen Sammelzeitraums verschiedene regionale Aktionen, um auf das E-Waste Race aufmerksam zu machen - hier lohnt es sich, die lokalen Ankündigungen im Auge zu behalten.

Starke Partner für den Umweltschutz

Die Lavera Thomas Haase Stiftung engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für das E-Waste Race in Hannover und unterstreicht damit ihr Engagement für Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam mit dem Partner ELPRO Elektro Recycling GmbH wird die fachgerechte Entsorgung und Verwertung der gesammelten Elektrogeräte sichergestellt.

Über die Lavera Thomas Haase Stiftung: Die lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Gründer des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera, gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.

Über "Das macht Schule": Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos gegründet, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.000 Schulen gelaufen. "Das macht Schule" ist seit 2007 aktiv, online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert. Mehr unter: www.das-macht-schule.net/e-was...

Über ELPRO Elektro Recycling GmbH: ELPRO ist spezialisiert auf die fachgerechte Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und sorgt für die umweltgerechte Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe und bereits im dritten Jahr in Folge Partner des Projektes.

