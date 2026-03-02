Laverana GmbH

lavera Waldprojekt - 7500 neue Bäume für die Bantorfer Höh

Hannover (ots)

Vier von fünf Bäumen sind krank. Was würden wir tun, wenn das Menschen wären?

Stellen Sie sich vor, Ihr Arzt teilt Ihnen mit, dass vier von fünf Menschen in Ihrer Stadt krank sind - und dass sich daran seit Jahren nichts ändert. Wir würden sofort handeln und nicht auf den nächsten Bericht warten. Genau das ist oftmals die Realität für unsere Wälder - und genau deshalb handelt lavera mit Mitteln aus dem lavera Waldprojekt.

Denn wie beim Menschen gilt: Wenn ein Organismus dauerhaft unter Stress steht, bricht irgendwann die Abwehr zusammen. Erreger, die ein gesunder Baum problemlos abwehren würde, werden zur ernsthaften Bedrohung. Der Borkenkäfer, Pilze, Bakterien - sie sind nicht das eigentliche Problem. Sie sind das Symptom.

Die Diagnose ist eindeutig

Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht 2024, vorgestellt vom Bundesagrarministerium im Juni 2025, weisen vier von fünf Bäumen in Deutschland Schäden auf - 80 Prozent der Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen sind krank. [1] [2]

Auch in Niedersachsen ist die Lage ernst: Der Waldzustandsbericht 2025 der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) zeigt: Die mittlere Kronenverlichtung aller Baumarten stieg auf 23 Prozent - ein neues Maximum in der seit 1984 laufenden Messreihe und 6 Prozentpunkte über dem langjährigen Mittel. Der Anteil stark geschädigter Bäume wuchs von 3,4 auf 4,2 Prozent. Das Vegetationsjahr 2024/25 war nicht nur extrem warm, sondern auch dramatisch trocken - mit rund 600 mm Niederschlag, 20 Prozent unter dem langjährigen Mittel, trockener noch als die schweren Dürrejahre 2017/18 und 2018/19. [3] [4]

Die Wälder des Calenberger Landes - die Hügellandschaft rund um Barsinghausen, am Fuß des Deisters - sind mittendrin. Geschwächt durch Hitze und anhaltende Trockenheit, haben die Bäume hier dem Borkenkäfer, Pilzen und Bakterien an vielen Stellen kaum noch etwas entgegenzusetzen. Kiefern werden befallen, ältere Buchen zeigen komplexe Erkrankungen, alte Eichen leiden unter Prachtkäferbefall und Bakterieninfektionen. [5]

lavera handelt und pflanzt 7.500 Bäume

Seit der Gründung von lavera im Jahr 1987 folgt Firmen- und Markengründer Thomas Haase einer klaren Vision: hochwertige Naturkosmetik für alle zugänglich zu machen. Was damals als Überzeugung begann, ist heute ein Unternehmen mit mehr als 450 Mitarbeiter:innen, rund 250 lavera Naturkosmetik-Produkten und Präsenz in über 40 Ländern. Alles entsteht aus einer Hand - von der ersten Idee bis zur fertigen Formel, entwickelt und produziert in der Region Hannover.

Diese Verwurzelung ist wörtlich zu nehmen. Denn lavera stellt nicht nur Naturkosmetik her - lavera arbeitet jeden Tag mit der Natur. Das Waldgebiet rund um Barsinghausen ist nicht Hintergrund, es ist quasi Heimat. Und Heimat schützt man. Sabine Kästner, Pressesprecherin und Nachhaltigkeitsbeauftragte, Laverana GmbH & Co. KG: " Für uns ist Natur nicht nur Rohstoff - sie ist unsere Grundlage. Wenn die Wälder vor unserer Haustür krank sind, wollen wir nicht einfach wegschauen. Das Waldprojekt ist die logische Konsequenz dessen, wofür lavera seit fast 40 Jahren steht. Wir haben bereits in der Region Hannover Waldflächen am Benther Berg und Stemmer Berg erfolgreich umgebaut - gemeinsam mit privaten Waldbesitzern, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Genau diese Offenheit für Veränderung brauchen wir. Denn wir müssen für unsere Wälder von morgen wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten." Nachhaltigkeit - Projekte - lavera Naturkosmetik

Die richtige Mischung macht es aus

Kein Mensch wird mit einer einzigen Medizin gesund. Und kein Wald wird mit einer einzigen Baumart resilient.

Jörg Nedden, Forstwissenschaftler: "Unser Ziel ist es, Mischwälder zu schaffen, in denen alle Baumarten vertreten sind, die in der Natur vorkommen sollten und teilweise aus unseren Wäldern verschwunden sind. Intakte, gesunde Wälder sind Naherholungsgebiete, Rückzugsorte für Tiere, Klimaschützer und Wasserreservoir in einem. An der Bantorfer Höh schützen sie die umliegenden Ackerflächen vor Wind und stärken den Grundwasserspiegel."

Die Bedingungen nach dem Winter sind ideal für den Start: Der Schnee hat den Waldboden gut durchfeuchtet, der Lehmboden lässt sich optimal bearbeiten.In dieser Woche werden zweijährige Weißbuchen, Esskastanien, Vogelkirschen, Roteichen, Europäische Lärchen und Spitzahorn gepflanzt - Baumarten, die für das Klima von morgen gewählt wurden, nicht für das von gestern.

Wer pflanzt - und warum es zählt

Der Forstbetrieb Jörg Nedden, mit dem lavera seit Jahren zusammenarbeitet, ist kein gewöhnliches Unternehmen. Nedden und sein Team haben sich seit Jahrzehnten auf etwas spezialisiert, das Geduld, Wissen und echte Leidenschaft erfordert: die Wiedergeburt von Waldflächen, die der Klimawandel zerstört. Viele der Bäume, die sie pflanzen, wurden in Baumschulen aus selbst gezüchteten Samen gezogen. Jeder Baum ist damit von Anfang an auf seinen Standort vorbereitet - kein Fremdkörper, sondern ein Teil des Ökosystems, das wieder gedeihen soll.

