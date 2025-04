Radkurier24

Radkurier24 verändert Stadtlogistik: Schnell, grün und preiswert liefern, faire Bezahlung

Bild-Infos

Download

München (ots)

David gegen Goliath: Wie Radkurier24 zu den größten Lieferdiensten eine Alternative bietet

Radkurier24 ist ein moderner Online-Kurierservice für innerstädtische Lieferungen aus München. Das Unternehmen setzt mit seinem innovativen Ansatz und neuester Technologie in den größten Städten der DACH-Region neue Standards in Bezug auf Technik, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein. Radkurier24 verbindet Privatpersonen und Unternehmen mit einem Netzwerk von Kurieren, die Aufträge innerhalb kürzester Zeit erledigen.

"Durch den Fokus auf Radlogistik können wir nicht nur den Verkehr entzerren, sondern auch emissionsfreie Lieferungen bieten", sagt Martin Hawel, Gründer und Betreiber von Radkurier24. "Dadurch dass wir alles mit unserer Software automatisiert haben, versprechen wir den Kurieren beste Konditionen. Wir legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen und heben uns so von Mitbewerbern ab"

So funktioniert das System: Radkurier24 ermöglicht es Kunden, ihre Lieferungen sofort oder taggleich unkompliziert online zu buchen, ohne zeitaufwendige Registrierungsprozesse oder App-Downloads. Das Live-Tracking zeigt jederzeit den Fortschritt der Lieferung und ermöglicht eine rechtssichere Lieferdokumentation mit digitaler Empfangsbestätigung.

Aktuell ist Radkurier24 in Städten wie Berlin, München, Nürnberg, Hamburg, Wien und anderen bedeutenden Metropolen der DACH-Region aktiv. Die Software von Radkurier24 wird zudem international eingesetzt, etwa über Bikemessenger24, wodurch bereits sogar Aufträge in New York und Chicago erfolgreich durchgeführt wurden.

Weitere Informationen unter: radkurier24.com & bikemessenger24.com

Original-Content von: Radkurier24, übermittelt durch news aktuell