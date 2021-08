Radkurier24

Kurierservice in fair: Startup Radkurier24

Berlin (ots)

In letzter Zeit häufen sich die Schlagzeilen zu den prekären Arbeitsverhältnissen diverser Essenslieferdienste. Das Startup Radkurier24 bietet einen anderen Ansatz. "Wir möchten einen klimafreundlichen Beitrag leisten und eine faire Alternative für Kuriere. Umweltschutz und faire Bezahlung sind uns wichtig, so Hawel (Gründer von Radkurier24).

Seine Lieferplattform bietet seit 2019 Kontakt zu den nächsten örtlichen Kurieren, welche Express Kurierdienstleistungen, genannt Same Day Lieferungen, aller Art in kurzer Zeit erledigen. Zu den Kunden der Kuriere zählen führende Unternehmen aus allen Branchen, denen eine zuverlässige, schnelle und ökologisch korrekte Lieferung wichtig ist. Das Kurierjobportal Radkurier24 selbst wurde aus Eigenmitteln erstellt und bietet einen guten Ansatz im Hinblick darauf, dass die Innenstädte verkehrsberuhigt werden sollen. Sie soll aber auch eine Unterstützung für den lokalen Einzelhandel gegenüber übermächtigen Internetversandkonzernen sein. Wenn Sie sichergehen wollen, dass das Geld direkt an den Kurier geht: Per Live-Radar und ohne Anmeldung kann auf der Kurierplattform der örtlich nächste Kurier gefunden und direkt beauftragt werden. Mit der Lieferplattform Radkurier24 sollen selbstständig arbeitende Kuriere ordentlich vergütet werden. Die Betreiber der Last Mile Kurierplattform bieten damit eine sehr faire Alternative zu bekannten Großunternehmen, welche teilweise medial sehr kritisch beäugt werden im Umgang mit deren Personal und freuen sich auf weitere Unterstützer.

Original-Content von: Radkurier24, übermittelt durch news aktuell