RISE erhält Zulassung für den ePA Konnektor

Schwechat/Berlin (ots)

Der RISE PTV4 Konnektor ist zugelassen, die ePA-Funktionalitäten stehen damit fristgerecht zum 1.7. allen Leistungserbringern zur Verfügung

Die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH hat am 25.6.2021 die Zulassung für den PTV4 Konnektor erhalten. Die ePA Funktionalität wurde mit dem RISE Konnektor im Rahmen des ePA Feldtests von Januar bis Mai 2021 in den Regionen Westfalen-Lippe und Berlin umfassend getestet. Der reibungslose Ablauf des Feldtests ist auf die enge und gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen RISE und MEDKONNEKT mit seinen Partnern, den PVS-Anbietern InterData und Zollsoft, dem KIS-Hersteller Dedalus HealthCare, den Alexianer St. Hedwig Klinken Berlin und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zurückzuführen.

Mit der jetzt erfolgten Zulassung steht den Leistungserbringern das Softwareupdate zur Verfügung und kann fristgerecht installiert werden. Mit der ePA haben Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, Daten (etwa für die Dauer einer Behandlungsserie) für ihr Behandlungsteam aus Ärzten und Therapeuten freizugeben. Das können Dokumente wie Arztbriefe, Laborergebnisse, Befunde, usw. sein. Viele bislang analog oder in Papierform ablaufende Arbeitsschritte werden dadurch vereinfacht, medizinische Informationen liegen transparent und unmittelbar vor. Damit ist ein nächster relevanter und konsequenter Meilenstein im Aufbau der TI (Telematikinfrastruktur) erreicht.

Neben PTV4 wird RISE in Kürze den RISE Konnektor PTV4+ als Softwareupdate zur Verfügung stellen. PTV4+ beinhaltet mit der Komfortsignatur ein zentrales Feature für das eRezept.

Mit der Zulassung von PTV4, PTV4+ und der gleich zu Jahresbeginn erfolgten Umsetzung der ePA für mehr als 80 angeschlossene gesetzliche Krankenkassen blickt RISE auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Aber auch in der zweiten Jahreshälfte wird RISE mit seiner langjährigen eHealth-Expertise den weiteren Ausbau der TI unterstützen und aktiv mitgestalten. Dr. Christian Schanes, Leiter der Gruppe TI-eHealth bei RISE, dazu: „Mit der bereits erfolgten Bereitstellung des zentralen eRezept Identity Providers (IDP) und der bald zu erwartenden Zulassung des RISE Basis Consumers haben wir wichtige Meilensteine umgesetzt, die den weiteren Ausbau der TI nachhaltig prägen werden.“

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-how verweisen. RISE ermöglicht es Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend beim Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM) sowie viele Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE auch PKV-Kunden mit der ePA-Technologie aus und ist in Verhandlungen mit PKV-Einkaufsgemeinschaften. RISE baut überdies einen der leistungsstärksten eID-Infrastrukturservices in Europa mit zwei Rechenzentren in Deutschland auf, der ab 1.1.2022 alle eRezept-Transaktionen tragen wird, für alle TI-Services nachhaltig ausgestattet ist und als Hochsicherheitsrechenzentrum für Europäische Services langfristig bereitsteht.

Als global denkendes Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik und Gov-Tech.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com

