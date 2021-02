Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Neu: CalmNight Hevert Melatonin Spray

Bild-Infos

Download

Nussbaum (ots)

Besonders in turbulenten Zeiten wie gerade jetzt während der Corona-Pandemie schlafen viele Menschen schlecht. Die Einnahme eines Melatonin-Präparates kann den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützen und dadurch die Einschlafzeit verkürzen. Ab Mitte März 2021 gehört CalmNight Hevert Melatonin Spray zum Sortiment von Hevert-Arzneimittel. Das "Schlafhormon" Melatonin wird direkt über die Mundschleimhaut resorbiert, die Anwendung des Sprays ist einfach: nur einen Sprühstoß kurz vor dem Zubettgehen in den Mund geben und einem raschen Einschlafen steht nichts mehr im Weg.

Laut des letzten DAK-Reports schlafen ca. 80 % der Erwerbstätigen schlecht[1]. Danach ist die Anzahl derjenigen mit (Ein-)Schlafproblemen bereits im Zeitraum 2010-2017 um 65 % gestiegen. Noch dramatischer stellt sich die Situation aktuell in Corona-Zeiten dar. Mehrfachbelastung bedingt durch Arbeit und Kinderbetreuung, die Sorge um die Gesundheit von Familie und Freunden, Kontaktbeschränkungen und die nur bedingt vorhandenen Möglichkeiten, sich zu entspannen, tragen ihren Teil zur Entstehung oder Verschlimmerung von Schlafproblemen bei. Dies wurde auch in einer aktuellen Umfrage der Techniker Krankenkasse bestätigt[2].

Aber nicht nur Sorgenkarussells tragen zu Schlafstörungen bei. Vor allen Dingen ein unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus, der sich u. a. durch eben diese Schlafstörungen einstellt, aber zum Beispiel auch durch Schichtarbeit hervorgerufen wird, behindert die körpereigene Produktion des "Schlafhormons" Melatonin. Außerdem nimmt die Produktion von Melatonin mit dem Alter langsam ab. Melatonin wird bei Dunkelheit vermehrt im Körper gebildet und steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen. Bei Einfall von Tageslicht wird die Ausschüttung von Melatonin gehemmt.

Die Einnahme eines Melatonin-Präparates kann den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützen und dadurch die Einschlafzeit verkürzen[3]. Hilfreich ist die ergänzende Gabe des Schlafhormons zum Beispiel auch beim Wechsel zwischen verschiedenen Zeitzonen, da der Jetlag gelindert wird. Unter anderem können also Schichtarbeiter und Fernreisende, bei denen Zeitverschiebungen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinanderbringen, aber auch viele andere, die unter Einschlafproblemen leiden, von einer Melatonin-Einnahme profitieren.

Ab Mitte März 2021 ergänzt CalmNight Hevert Melatonin Spray (PZN 16760859) das Sortiment von Hevert-Arzneimittel. Die Vorteile der Darreichungsform Spray liegen auf der Hand: die einfache Anwendung sowie die schnelle und direkte Resorption über die Mundschleimhaut. Deshalb eignet sich das Spray auch sehr gut für Menschen mit Schluckbeschwerden und Aufnahmestörungen in Magen und Darm. Ein Sprühstoß (= 1 mg Melatonin) in den Mund kurz vor dem Schlafengehen genügt. Das Pumpspray kann ab einem Alter von 18 Jahren eingenommen werden. CalmNight Hevert Melatonin Spray ist vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei und exklusiv in der Apotheke erhältlich. Die 30 ml-Packung reicht für 200 Anwendungen.

Das Besondere an Melatonin

Melatonin-Präparate sind keine Schlafmittel im herkömmlichen Sinn. Vielmehr fördern sie die nächtliche Schlafbereitschaft entsprechend dem zirkadianen Rhythmus. Wann genau die körpereigene Melatonin-Produktion einsetzt, richtet sich auch nach den individuellen Gewohnheiten. Um das Einschlafen optimal zu unterstützen, ist eine regelmäßige Einnahme immer zur gleichen Zeit etwa 30 Minuten vor dem Zubettgehen am Abend zu empfehlen.

Übrigens: Vom Naturheilkundespezialisten Hevert gibt es für den Bereich Nerven, Psyche und Schlaf neben CalmNight Hevert Melatonin Spray weitere empfehlenswerte Präparate, wie zum Beispiel Calmvalera und NeuroBalance Hevert. Bei Stress und nervösen Schlafstörungen helfen natürlich auch Entspannung und die Seele baumeln zu lassen. Dabei können Musik und bestimmte Klangkombinationen von Vorteil sein. Genau aus diesem Grund gibt es die Calmvalera Relax App im Apple App Store oder Google Play Store zum kostenlosen Download.

Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Naturheilkundespezialisten unter www.hevert.de.

[1] https://ots.de/OQRcTN

[2] https://ots.de/umjAe3

[3] Auld F et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. Sleep Med Rev. 2017; doi.org/10.1016/j.smrv.2016.06.005

Pflichtangaben

CalmNight Hevert Melatonin Spray - Nahrungsergänzungsmittel. Nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Nicht verzehren während der Schwangerschaft und Stillzeit. Einnahme nur vor dem Schlafengehen und nicht vor dem Bedienen von Maschinen oder dem Autofahren. Bei Einnahme von Medikamenten wird die Rücksprache mit dem Arzt empfohlen. Zutaten: Wasser, Süßungsmittel Glycerin, Zitronensaftkonzentrat, Minzöl, Orangenöl, Süßungsmittel Steviolglycoside, Ethanol, Verdickungsmittel Xanthan, Stabilisator Gummi arabicum, Melatonin. Packungsgröße 30 ml.

Original-Content von: Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell