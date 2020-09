GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH

Handelsblatt kürt GO! zur Aufsteigermarke des Jahres 2020

Ranking zur Kundenempfehlung - GO! auf Platz 1 der Paket- und Logistikdienstleister und auf Platz 6 der TOP-Aufsteiger

Bonn

"Welche Marke würden Sie weiterempfehlen?" Diese Frage stellte das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Handelsblatts über ein Jahr lang täglich rund 2.000 Konsumenten. Dabei standen etwa 1400 Marken verschiedenster Branchen zur Wahl. Das repräsentative Ranking wurde nun veröffentlicht und GO! ist gleich zweimal auf Spitzenplätzen vertreten.

"GO! würde ich empfehlen", lautete die häufigste Antwort in der Kategorie "Paketdienstleister und Logistik". Hier machte der Bonner Express- und Kurierdienstleister erstmals das Rennen, konnte mit einem Zuwachs von 8,3 Punkten (absoluter Wert: 46,7 Punkte) am stärksten in puncto Kundenempfehlung zulegen und verweist die weiteren 12 genannten Wettbewerber mit deutlichem Abstand auf die nachfolgenden Plätze. Auch über die Branche hinaus konnte der Bonner Kurier- und Expressdienstleister punkten: Unter den Top 10 der stärksten Aufsteigermarken insgesamt konnte sich GO! ebenfalls erfolgreich platzieren und landete auf Position 6.

"Wir freuen uns über unsere hervorragenden Platzierungen und sehen diese als Bestätigung unserer kundenorientierten Arbeit, in der wir stets das Außer_gewöhnliche möglich machen", heißt es aus der Bonner Zentrale. Das ermittelte Empfehlungspotenzial der Marken gilt gemeinhin als Gradmesser für die Imageverbesserung, die maßgeblich mit der Zufriedenheit der Kunden verbunden ist. Und genau das ist auch das Erfolgsgeheimnis von GO! "Wir bewegen uns ganz bewusst in einer Nische", sagt Prokuristin Martina Baerecke. Und vergleicht die Leistungen mit einem Maßkonfektionär: "Unsere Dienstleistung ist nicht von der Stange. Wir können sie ganz flexibel auf unsere Kunden anpassen und exakt auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden."

Die deutlich gestiegene Empfehlungsbereitschaft der Kunden führt das Unternehmen in hohem Maße auf die individuelle Betreuung seiner Kunden zurück. "Wir setzen auf feste, persönliche Kontakte, die den Kunden über alle Phasen hinweg eng begleiten." GO! Kunden wissen immer, an wen sie sich mit einem Anliegen wenden können, denn: "Wir haben kein Callcenter, sondern lokale Ansprechpartner in unseren über 100 Stationen."

Über den YouGov BrandIndex

Die Werte wurden im Rahmen des YouGov BrandIndex erhoben und exklusiv vom Handelsblatt veröffentlicht (Ausgabe vom 27. August 2020). Vom 1. Juli 2019 bis einschließlich 30. Juni 2020 führte YouGov über 900.000 repräsentative Online-Interviews durch und ließ dabei rund 1.400 Marken von der deutschen Bevölkerung bewerten. Die repräsentativ ausgewählten Verbraucher konnten dabei jeweils Punkte zwischen minus und plus 100 Punkten vergeben. Die so erhobenen Daten wurden laufend aktualisiert und mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. So entstand eine Liste der Top-Aufsteiger in 31 Kategorien, die ihr Weiterempfehlungspotential binnen eines Jahres am meisten steigern konnten. Quelle: YouGov Brandindex und Handelsblatt, Ausgabe vom 27. August 2020, S. 42.

https://yougov.de/loesungen/brandindex

https://ots.de/34C0Xf

Über GO! EXPRESS & LOGISTICS

GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund 1.400 Mitarbeiter und 1.200 Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für den Transport der jährlich mehr als 7,5 Millionen Sendungen.

GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio an Logistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.

Mehr unter www.general-overnight.com

