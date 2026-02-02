freenet AG

freenet Mail jetzt unter mail.freenet.de: freenet.de GmbH führt neue Webadresse ein

Hamburg (ots)

Die seit vielen Jahren im Bereich E-Mail-Dienste etablierte und erfolgreiche Marke freenet.de stellt ihren Webauftritt neu auf: Der Zugang zu freenet Mail sowie allen dazugehörigen Services wird jetzt über die neue Internetadresse mail.freenet.de erfolgen. Die Änderung ist Teil einer Neustrukturierung der freenet-Webpräsenzen, die Nutzern eine klarere Orientierung und einen einfacheren Zugang zu ihren digitalen Diensten ermöglichen soll.

Im Zuge der Umstellung auf die neue Internetadresse ändert sich für Nutzer funktional nichts: E-Mail-Adressen, Passwörter, Einstellungen sowie sämtliche gespeicherten Nachrichten bleiben unverändert bestehen und werden ohne Unterbrechung weitergeführt. Auch eine automatische Weiterleitung von E-Mails bleibt dauerhaft gewährleistet.

"Die Umstellung auf mail.freenet.de ist ein weiterer Schritt, um unser digitales Angebot noch gezielter und nutzerfreundlicher auszurichten. Für unsere Nutzer bleibt alles wie gewohnt - nur der Zugang wird klarer strukturiert und technisch zukunftssicher aufgestellt", erklärt Daniel Frei, Geschäftsführer der freenet.de GmbH. Lutz Harder, ebenfalls Geschäftsführer der freenet.de GmbH, ergänzt: "Wir bündeln unsere Services weiterhin unter der starken Marke freenet, schaffen mit der neuen Adresse aber mehr Orientierung und stellen sicher, dass unsere Produkte auch langfristig zuverlässig und komfortabel nutzbar bleiben."

Über die freenet.de GmbH:

Die freenet.de GmbH ist eine Gesellschaft der freenet AG. Bereits seit 1999 erreicht freenet mit innovativen Technologien, attraktiven Inhalten und anwenderfreundlichen Diensten viele Millionen Nutzer im deutschsprachigen Internet. Mit dem Mail-Portal mail.freenet.de und Produkten wie freenet Mail&Cloud, freenet Hosting sowie der Fußball-App Pocket Liga bietet die freenet.de GmbH allen Internetnutzern umfangreiche Dienste, Informationen und Unterhaltung in den Bereichen Information, Kommunikation, Suche, Shopping und Gaming. Mit der B2B-Lösung carmada.de hat freenet.de eine cloudbasierte Fuhrparkmanagement-Lösung im Portfolio. Die freenet.de GmbH ist Mitglied der Initiativen E-Mail Made in Germany und Cloud-Services Made in Germany.

