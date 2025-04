LinkedIn

LinkedIn Top Companies 2025: Das sind die attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das LinkedIn Top Companies Ranking zeigt, welche 25 Großunternehmen in Deutschland Arbeitnehmern aktuell die besten Karrierechancen bieten

zeigt, welche 25 Großunternehmen in Deutschland Arbeitnehmern aktuell die besten Karrierechancen bieten Siemens erobert den Spitzenplatz zurück, während Firmen aus der Medizin- und Pharmabranche das diesjährige Ranking der attraktivsten Arbeitgeber dominieren

erobert den Spitzenplatz zurück, während Firmen aus der Medizin- und Pharmabranche das diesjährige Ranking der attraktivsten Arbeitgeber dominieren Consulting-Firmen stechen als Karriere-Treiber in der Rangliste hervor

Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsprogramme und wirtschaftlicher Erfolg - Karrierechancen stehen und fallen oft mit dem Arbeitgeber. Mit den " Top Companies 2025" hat LinkedIn erneut die attraktivsten unter ihnen für Deutschland ermittelt. Für das Ranking* werden Daten von LinkedIn analysiert und ausgewertet, darunter Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Beschäftigten. Berücksichtigt wurden große Unternehmen mit weltweit mehr als 5.000 und mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland.

Technologie, Pharma und Beratung bieten Arbeitnehmern aktuell die besten Karrierechancen

Berufseinsteigern und Arbeitnehmern, die sich beruflich verändern möchten, bieten derzeit vor allem drei Branchen gute Perspektiven: Technologie, Pharma und Beratung. Angeführt wird das Ranking der Top Companies dieses Jahr von dem Traditionsunternehmen Siemens. Auch die Tech-Industrie bleibt ein wichtiger Innovationsmotor, der Fachkräfte beispielsweise in den Bereichen IT, Data und KI anzieht. Genauso prominent sind die Branchen Pharma und Medizintechnik vertreten und bieten nicht nur aktuell attraktive Karrierechancen, sondern auch in Zukunft nachhaltige berufliche Perspektiven. Der Beratungssektor gewinnt in wirtschaftlich unbeständigen Phasen ebenfalls an Bedeutung. Mit fünf von 25 Unternehmen sind Beratungen im diesjährigen Ranking verstärkt zu finden. Was die Unternehmen auf der Top Companies Liste eint: Sie investieren gezielt in Weiterbildung, bieten transparente Aufstiegsmöglichkeiten und reagieren aktiv auf den Fachkräftemangel - das macht sie aktuell zu den vielversprechendsten Arbeitgebern für Jobsuchende und Arbeitnehmer in Deutschland.

Das sind die LinkedIn Top Companies 2025 in Deutschland:

Siemens Stryker ServiceNow Bain & Company Roche Boehringer Ingelheim Bosch PwC Medtronic Eli Lilly and Company Thermo Fisher Scientific EY Boston Scientific McKinsey & Company BearingPoint Amazon Mars Sanofi AbbVie BD Grant Thornton Oracle Accenture Procter & Gamble CSL

"Mit den LinkedIn Top Companies zeichnen wir jedes Jahr Unternehmen in Deutschland aus, die Arbeitnehmer:innen die besten Karrierechancen bieten und das sowohl in Bezug auf Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, als auch hinsichtlich der Unternehmenskultur und der Jobaussichten auf dem Arbeitsmarkt. Jobsuchenden und Berufseinsteiger:innen kann unser Ranking Orientierung bieten, denn es zeigt, welche Arbeitgeber aktuell besonders attraktiv sind. Dieses Jahr sehen wir, dass Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Pharma und Beratung hoch im Kurs sind. Sie bieten Arbeitnehmenden nicht nur stabile Arbeitsplätze, sondern auch ein Umfeld, das kontinuierliches Lernen und Wachstum fördert. Gerade vor dem Hintergrund anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit und dem schnellen Wandel der Arbeitswelt ist dies ganz entscheidend. Denn Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitenden nicht nur heute einen attraktiven Arbeitsplatz bieten, sondern sie auch auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten", sagt Jakob Schulz, Redaktionsleiter Editorial DACH bei LinkedIn.

###

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen, einzig in Zitaten nutzen wir beide Formen.

*Methodik

Das Arbeitgeber-Ranking wird anhand von LinkedIn Daten basierend auf acht Faktoren erstellt, die erwiesenermaßen zu einer beruflichen Weiterentwicklung führen: Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum, Unternehmensstabilität, externe Jobaussichten, Unternehmensaffinität, Geschlechterverteilung, Bildungsgrad der Mitarbeitenden sowie Arbeitgeberrelevanz im betreffenden Land. Für die Entwicklungsmöglichkeiten werden, basierend auf standardisierten Jobbezeichnungen, die Beförderungen von Beschäftigten betrachtet - sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch extern in einer neuen Position. Für das Kompetenzwachstum wird, anhand standardisierter Angaben zu Kenntnissen und Fähigkeiten, auf LinkedIn erfasst, wie sich Mitarbeitende eines Unternehmens während ihrer Tätigkeit dort weiterbilden. Für die Unternehmensstabilität werden die Fluktuation im vergangenen Jahr sowie der Prozentsatz der Beschäftigten ermittelt, die mindestens drei Jahre lang im Unternehmen bleiben. Zur Ermittlung der externen Jobaussichten wird die Kontaktaufnahme zu Beschäftigten eines Unternehmens über LinkedIn Recruiter bewertet. Für die Unternehmensaffinität wird gemessen und analysiert, wie positiv die Kultur eines Unternehmens ist und wie stark die Mitarbeitenden, gemessen an der Unternehmensgröße, untereinander auf LinkedIn vernetzt sind. Der Faktor Geschlechterverteilung misst die Geschlechterparität innerhalb eines Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften. Der Bildungsgrad erfasst, ob und in welchem Maße unter den Beschäftigten unterschiedliche Bildungsstufen (von Personen ohne Bildungsabschluss bis hin zu Arbeitnehmern mit Promotion) vertreten sind. Dies zeigt auf, welche Rolle Bildungsvielfalt bei der Einstellungspraxis eines Unternehmens spielt. Beim letzten Faktor, Arbeitgeberrelevanz, wird die Anzahl der Beschäftigten im Vergleich zu anderen Unternehmen im betreffenden Land betrachtet. Dadurch zeigt sich, welche Arbeitgeber ein auf Diversity ausgerichtetes Arbeitsumfeld und viele berufliche Weiterentwicklungs- und Networking-Möglichkeiten für die Menschen eines Landes bieten.

Für das Ranking großer Unternehmen und Konzerne werden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, die auf globaler Ebene mindestens 5.000 Beschäftigte und mindestens 500 Beschäftigte (Stand: 31. Dezember 2024) im betreffenden Land sowie eine Fluktuation von höchstens zehn Prozent innerhalb des Betrachtungszeitraums (basierend auf LinkedIn Daten) vorweisen. Unternehmen, die (basierend auf öffentlichen Bekanntmachungen) zwischen dem 1. Januar 2024 und der Veröffentlichung der Liste mehr als zehn Prozent ihrer Belegschaft entlassen haben, kommen ebenfalls für das Ranking nicht infrage. Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz und deren Daten werden in das Ergebnis der Mutterunternehmen eingerechnet. Analysiert wurden Daten im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. Diese Analyse basiert auf LinkedIn Daten, die aus anonymisierten und aggregierten Profilangaben der mehr als eine Milliarde Mitglieder aus aller Welt abgeleitet wurden.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personal- und Recruiting-Agenturen, Bildungseinrichtungen sowie Behörden. Ebenso ausgeschlossen sind LinkedIn, die Muttergesellschaft Microsoft sowie die Microsoft Tochtergesellschaften.

Über LinkedIn

Mit über einer Milliarde Mitgliedern weltweit und über 26 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen Menschen aus der Arbeitswelt und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.

Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.

Original-Content von: LinkedIn, übermittelt durch news aktuell