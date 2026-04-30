DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

DVAG weiterhin Spitzenreiter bei der Kundenbegeisterung

Deutsche Vermögensberatung bleibt Gesamtsieger bei "Deutschlands Kundenchampions"

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Frankfurt (ots)

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zählt auch 2026 wieder zu den Spitzenreitern in Sachen Kundenbegeisterung in Deutschland. Beim renommierten Wettbewerb "Deutschlands Kundenchampions" konnte sich das Frankfurter Familienunternehmen erneut durchsetzen und verteidigte erfolgreich den Gesamtsieg in seiner Kategorie. Damit bestätigt die DVAG ihre kontinuierlich starke Ausrichtung auf Kundennähe und Servicequalität und knüpft nahtlos an die Erfolge der Vorjahre an.

Ein besonders deutliches Signal liefert erneut die sogenannte "Fan-Quote". Sie misst den Anteil der Kundinnen und Kunden, die emotional besonders stark an ein Unternehmen gebunden sind und es aktiv weiterempfehlen. Mit 36 Prozent erreicht die DVAG erneut einen herausragenden Wert und behauptet sich damit sowohl im Branchenvergleich als auch unter den großen Unternehmen an der Spitze. Als "Fans" gelten in der Methodik Kundinnen und Kunden, die weit über reine Zufriedenheit hinausgehen und eine ausgeprägte Loyalität dem Unternehmen gegenüber zeigen.

Grundlage der Auszeichnung ist eine repräsentative Kundenbefragung, durchgeführt vom F.A.Z.-Institut, der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) sowie FANOMICS. Im Fokus steht dabei die Qualität des Kundenbeziehungsmanagements: Entscheidend ist, in welchem Maße es den Unternehmen gelingt, aus Zufriedenheit echte Begeisterung und langfristige Bindung zu entwickeln.

Für das Familienunternehmen ist die erneute Spitzenplatzierung Bestätigung und Ansporn zugleich. Seit ihrer Gründung setzt die DVAG auf persönliche, ganzheitliche Allfinanzberatung, getragen vom Vertrieb als Herzstück. Die selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden oft über viele Jahre hinweg und stehen ihnen in allen Lebensphasen bei zentralen Finanzfragen zur Seite. So entstehen Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen. Der erneute Gesamtsieg zeigt, dass Verlässlichkeit, Kontinuität und persönliche Nähe auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld entscheidend bleiben und fest im Selbstverständnis der DVAG verankert sind. "Die erneute Auszeichnung freut uns und ist eine Bestätigung für unser Geschäftsmodell mit der persönlichen Beratung vor Ort. Daher gilt ein besonderer Dank unseren Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern, die mit ihrem täglichen Einsatz und ihrer Nähe zu den Kundinnen und Kunden diesen Erfolg erst möglich machen. Gleichzeitig ist die Auszeichnung für uns Ansporn, unsere Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln", so Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung.

Auch aus Sicht der Wettbewerbsinitiatoren unterstreicht das Ergebnis die besondere Konstanz der DVAG in der Kundenbeziehung. Jonas Lang, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb bei FANOMICS, betont: "Die Deutsche Vermögensberatung stellt sich seit vielen Jahren erfolgreich dem Wettbewerb 'Deutschlands Kundenchampions'. Ausschlaggebend für die Auszeichnung ist ausschließlich die Bewertung durch die Kunden selbst. Umso bemerkenswerter ist die Kontinuität, mit der die DVAG dieses hohe Niveau in der Beziehungsqualität - sichtbar etwa an der stabil hohen Fan-Quote - halten kann. Unser besonderer Glückwunsch gilt den Finanzcoaches der DVAG, die diesen Erfolg maßgeblich möglich machen."

Die Auszeichnung wurde am 28. April im Rahmen eines digitalen Events verliehen, bei dem die prämierten Unternehmen von "Deutschlands Kundenchampions" gewürdigt wurden.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.

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