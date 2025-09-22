DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse

Toronto (ots/PRNewswire)

Pionierarbeit an der Londoner Börse mit Bitcoin-Innovation: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited, bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP „1Valour Bitcoin Physical Staking", an die Londoner Börse und bietet Anlegern eine einzigartige, renditebringende Bitcoin-Investmentmöglichkeit.

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited, bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP „1Valour Bitcoin Physical Staking", an die Londoner Börse und bietet Anlegern eine einzigartige, renditebringende Bitcoin-Investmentmöglichkeit. Attraktive 1,4 % Einsatzrendite pro Jahr: Professionelle Anleger profitieren von einer jährlichen Einsatzrendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit eine der wettbewerbsfähigsten Raten unter den regulierten, börsengehandelten Bitcoin-Produkten weltweit bietet.

Professionelle Anleger profitieren von einer jährlichen Einsatzrendite, die derzeit bei 1,4 % liegt und damit eine der wettbewerbsfähigsten Raten unter den regulierten, börsengehandelten Bitcoin-Produkten weltweit bietet. Sichere, transparente und regulierte Struktur: Das Produkt ist 1:1 mit physischem Bitcoin unterlegt, der in institutioneller „Cold-Storage-Verwahrung" gehalten wird, was Sicherheit, Transparenz und die tägliche Veröffentlichung der zugrundeliegenden Vermögensansprüche gewährleistet.

Das Produkt ist 1:1 mit physischem Bitcoin unterlegt, der in institutioneller „Cold-Storage-Verwahrung" gehalten wird, was Sicherheit, Transparenz und die tägliche Veröffentlichung der zugrundeliegenden Vermögensansprüche gewährleistet. Erweiterung der Horizonte für Investitionen in digitale Vermögenswerte: Diese Börsennotierung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der Märkte für digitale Vermögenswerte und der Mission von DeFi Technologies, eine Brücke zwischen dezentraler Finanzierung und traditionellen Kapitalmärkten zu schlagen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich, bekannt zu geben, dass Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), das weltweit erste börsengehandelte Produkt (ETP) mit physischem Bitcoin-Einsatz, 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS), am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) eingeführt hat.

Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) bietet Anlegern einen regulierten, sicheren und einfachen Zugang zu Bitcoin, mit dem zusätzlichen Vorteil einer jährlichen Einsatzrendite von 1,4 %, die sich am Ende eines jeden Handelstages im NIW widerspiegelt. Das ETP ist vollständig durch physisches Bitcoin gedeckt, welches in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung bei Copper gehalten wird, und bietet Anlegern sowohl Sicherheit als auch direkten Zugang zur Wertentwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Bitcoin-Staking-ETP vorzustellen, das an der Londoner Börse notiert wird. Diese bahnbrechende Markteinführung unterstreicht den beständigen Einsatz von Valour, Innovationen im Bereich der digitalen Vermögensanlagen voranzutreiben und dem Markt des Vereinigten Königreichs Lösungen in institutioneller Qualität zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Produkt bietet Valour Anlegern derzeit die Möglichkeit, eine Rendite von 1,4 % auf ordnungsgemäß verwahrte Bitcoin aus einem regulierten, börsennotierten Instrument zu erzielen. Die Notierung des ersten BTC-Einsatzprodukts an der LSE ist ein echter Meilenstein, der eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten sowie den dynamischen Möglichkeiten der dezentralen Finanzierung schlägt."

Dr. Manfred Knof, Vorsitzender von Valour, fügte hinzu: „Die Einführung des 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP an der Londoner Börse ist ein bedeutender Fortschritt für professionelle Anleger und Institutionen, die einen sicheren und effizienten Zugang zum Ökosystem der digitalen Vermögenswerte suchen. Indem wir einen einfachen Zugang zu physisch gedecktem, renditegenerierendem Bitcoin ermöglichen, setzen wir einen neuen Maßstab für professionelle Investoren, die vertrauenswürdigen Zugang zur Zukunft der Finanzwelt suchen."

Philippe Lucet, Chefjustiziar von Valour, fügte hinzu: „Diese bahnbrechende Börsennotierung an der Londoner Börse ist nicht nur ein großer Erfolg für Valour, sondern eröffnet auch eine völlig neue Dimension für Investitionen in digitale Vermögenswerte. Der erste regulierte Bitcoin Physical Staking ETP auf einem so renommierten Markt zu sein, bestätigt unsere Führungsrolle und unterstreicht unseren Einsatz, innovative Lösungen zu entwickeln, die Anlegern helfen, die Finanzlandschaft von morgen neu zu definieren.

Elaine Buehler, Leiterin Produktmanagement bei Valour, zog den Schluss: „Die Einführung unseres Bitcoin Physical Staking ETP an der Londoner Börse ist ein Beispiel für unsere Fähigkeit, regulatorische Exzellenz mit Produktinnovation zu verbinden. Mit Blick auf die Zukunft ist unser Fahrplan klar: Wir werden sowohl unsere Produktpalette als auch unsere Präsenz in etablierten und aufstrebenden Märkten weiter ausbauen."

Wichtigste Produktmerkmale

Renditebringende Bitcoin-Beteiligung: 1,4 % pro Jahr , die zum Nettoinventarwert addiert werden, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Anleger macht, die sowohl eine Bitcoin-Beteiligung als auch ein passives Einkommen in einem vollständig regulierten Produkt suchen.

, die zum Nettoinventarwert addiert werden, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Anleger macht, die sowohl eine Bitcoin-Beteiligung als auch ein passives Einkommen in einem vollständig regulierten Produkt suchen. Physische Unterstützung und Sicherheit: Jeder ETP-Anteilsschein ist im Verhältnis 1:1 mit Bitcoin besichert, wobei die Bestände mithilfe einer hochentwickelten Multi-Party-Computing-Technologie (MPC) in einer Cold-Storage-Verwahrung gesichert werden, um die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu schützen.

Jeder ETP-Anteilsschein ist im Verhältnis 1:1 mit Bitcoin besichert, wobei die Bestände mithilfe einer hochentwickelten Multi-Party-Computing-Technologie (MPC) in einer Cold-Storage-Verwahrung gesichert werden, um die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu schützen. Transparentes und einfaches Investieren: Der Nettoinventarwert des ETPs, die Bitcoin-Ansprüche sowie die indikativen Preise werden täglich veröffentlicht und bieten so volle Transparenz und tägliche Nachverfolgung ohne versteckte Hebelwirkung.

Der Nettoinventarwert des ETPs, die Bitcoin-Ansprüche sowie die indikativen Preise werden täglich veröffentlicht und bieten so volle Transparenz und tägliche Nachverfolgung ohne versteckte Hebelwirkung. Breite Zugänglichkeit: Das ETP ist sowohl in GBP als auch in EUR (auf Xetra) notiert und steht professionellen Anlegern sowie Institutionen über das führende Marktsegment der Londoner Börse zur Verfügung.

Das weltweit vielfältigste ETP-Angebot für digitale Vermögenswerte

Valour bietet über 85 ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter die London Stock Exchange (Vereinigtes Königreich), Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz) sowie Euronext (Paris und Amsterdam), und unterstreicht damit seine führende Position bei regulierten Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung sowie Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Anlage- oder Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Entwicklung zusätzlicher ETPs und die Anzahl der ETPs, die bis Ende 2025 erwartet werden, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse sowie das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

