DKMS Donor Center gGmbH

DKMS X Giving Tuesday 2024: Spenden & Hoffnung schenken und mit "Spende statt Geschenke" Gutes tun für alle Betroffenen

Tübingen (ots)

Anderen Menschen helfen, durch soziales Engagement etwas zurück geben und Glück teilen - dazu wollen wir anlässlich des "Giving Tuesday 2024" am 3. Dezember motivieren und zugleich inspirieren. Der "Giving Tuesday" ist der weltweite Tag des Gebens und wird jährlich am ersten Dienstag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving gefeiert. Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen sollen zu diesem Anlass ermutigt werden, Gutes zu tun, zu spenden und sich zu engagieren. Gemeinsam geht es bekanntlich besser und so freuen wir uns als gemeinnützige DKMS sehr, dass wir ab sofort Teil der "Giving Tuesday Deutschland" Community sind - das ist eine tolle und wichtige Initiative, die unter anderem vom Deutschen Fundraising Verband e. V. gestartet wurde und Möglichkeiten des Engagements bündelt.

Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten - für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung Unsere Botschaft an unsere Patient:innen und deren Angehörige lautet: Wir lassen euch nicht allein und geben euch unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Getreu dem Motto "Geben ist seliger denn Nehmen" helfen wunderbare Menschen dabei, unsere lebensrettende Mission voran zu bringen und so vielen Betroffenen wie möglich zweite Lebenschancen zu geben. Sei es mit einer Registrierung als potenzielle Stammzellspender:in aber vor allem auch mit finanzieller Unterstützung, dem Schaffen von Aufmerksamkeit oder dem Starten von besonderen Benefizaktionen.

Mit Geldspenden helfen Leben zu retten

Wichtig zu wissen: Als gemeinnützige Organisation benötigen wir Geldspenden - beispielsweise bei der Neuaufnahme potenzieller Stammzellspender:innen in die Datei. Diese ist so wichtig wie nie zuvor. Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. Spendernachwuchs wird deshalb dringend gesucht. Jede einzelne dieser Neuregistrierungen kostet uns als DKMS 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Wir freuen uns daher sehr über jeden gespendeten Euro, den wir für den Ausbau unserer Datenbank, internationale Hilfsprogramme oder lebensrettende Forschung verwenden.

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe

Wir finden: Geben macht glücklich und möchten daher passend zum Start in die Adventszeit unsere "Spende statt Geschenke" Aktion in den Vordergrund rücken. Mit dieser wunderbaren Idee kann zu besonderen Anlässen - wie etwa Geburtstag, Taufe, Familienfest, Jubiläum, Hochzeit oder eben auch Weihnachten - die DKMS finanziell bedacht werden.

Ein sehr berührendes Beispiel hierfür ist das Engagement von Christina, die an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen war. Anlässlich ihres 40. Geburtstags organsierte sie eine große Feier mit Freund:innen und Familie. Es galt nicht nur ein weiteres Lebensjahr, sondern auch ein anderes Datum zu feiern: Ihren Stammzellgeburtstag. Und so beschloss sie, sich keine Geschenke, sondern eine Geldspende für die DKMS zu wünschen - für die Eppingerin eine echte Herzensangelegenheit"Ich habe jetzt nochmal doppelt so lang gelebt, wie damals, bis zu meiner Diagnose", erzählt sie. Ihr erster Stammzellgeburtstag ist nun fast 20 Jahre her - sozusagen ein ganzes Leben bis zur Volljährigkeit. Um das zu feiern, legte sie noch eine Schippe drauf und machte kurzer Hand aus ihrer Wunschliste eine Geldspende-Aktion: "Das war wirklich so leicht. Ich bekam das Material von der DKMS zugesendet und schon konnte es losgehen."

Die Resonanz war enorm: Alle ihrer rund 70 Gäste waren begeistert von ihrer Idee, schrieben ihr liebe Briefe und Karten und feierten ihr "zweites Mal volljährig werden" in vollen Zügen. Am Ende des Abends war die Spendenbox großzügig gefüllt: Stolze 1.550 Euro kamen dabei für Arbeit der DKMS zusammen. Ein herzliches Dankeschön dafür!

"Im Vergleich zu meinem Leben ist der überwiesene Betrag natürlich nicht viel. Umgerechnet sind es 31 Stäbchen-Kits - 50 Euro pro Registrierung. Vielleicht war aber am Ende diese eine Person unter ihnen, die ein Match ist und Stammzellen spenden kann", sagt Christina.

Christinas innovative Hilfsbereitschaft zeigt: Leben retten kann vielfältig aussehen, ob nun mit einer Registrierung oder mit einer Geldspende. Ihr selbst ist vor allem wichtig sich ermutigend an andere Betroffene zu richten: "Verliert nicht die Hoffnung und glaubt an das Gute."

Eine Übersicht, wie Menschen uns auf vielfältige Weise unterstützen und Betroffenen ihre Hilfsbereitschaft anbieten, finden Sie hier:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten finden Sie hier: www.dkms.de/givingtuesday

Original-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuell