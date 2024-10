CMG

Xi Jinping nimmt am Treffen der BRICS-Staats- und Regierungschefs teil

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch im russischen Kasan an einem Treffen der BRICS-Staats- und Regierungschefs in größerem Kreis teilgenommen.

Xi betonte, die Welt sei in eine neue Phase der Turbulenzen und des Wandels eingetreten sowie stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Solle man zulassen, dass die Welt in Aufruhr bleibe oder sie auf den richtigen Weg der friedlichen Entwicklung zurückbringen? Je größer die Stürme der Zeit seien, desto mehr müsse man entschlossenen Willen, tapferen Mut und die Fähigkeit zeigen, Veränderungen zu erkennen und sich ihnen anzupassen, um gemeinsam ein neues Kapitel in der hochwertigen Entwicklung der BRICS-Zusammenarbeit zu schreiben.

Die Teilnehmer des Gipfels sollten ein „friedliches BRICS" aufbauen und sich für die gemeinsame Sicherheit einsetzen, so Xi Jinping weiter. Nur wenn sie das Konzept der gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit praktizierten, könnten sie sich einen Weg der universellen Sicherheit bahnen.

Es gelte, ein „innovatives BRICS" aufzubauen und Vorreiter für eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu sein, erklärte Xi Jinping. Man solle mit der neuen Runde der wissenschaftlichen und technologischen Revolution und dem industriellen Wandel Schritt halten sowie neue hochwertige Produktivkräfte schaffen.

Es gelte, ein „grünes BRICS" aufzubauen und nachhaltige Entwicklung zu praktizieren. Chinas hochwertige Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge, Lithiumbatterien und Photovoltaikprodukte gäben der grünen Entwicklung der Welt einen wichtigen Impuls.

Es gelte, ein „gerechtes BRICS" aufzubauen und eine führende Rolle bei der Reform des Systems der Global Governance zu spielen. Das internationale Machtgleichgewicht entwickle sich grundlegend, aber die Reform des Systems der Global Governance hänge seit langem hinterher.

Nicht zuletzt schlug der chinesische Staatspräsident vor, ein „humanistisches BRICS" aufzubauen und die harmonische Koexistenz der Zivilisationen zu fördern. Die von China vorgeschlagene BRICS-Initiative für Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Bildung sei bereits in die Praxis umgesetzt worden. In ihrem Rahmen sollten innerhalb von fünf Jahren zehn ausländische Lernzentren in den BRICS-Ländern errichtet werden, die Ausbildungsmöglichkeiten für 1.000 Bildungsverwalter, Lehrkräfte und Studenten anbieten sollten.

